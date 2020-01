20 Enero 2020 04:07:00

Huelgas y pensiones

Francia está en huelga. Las movilizaciones contra un nuevo sistema de pensiones propuesto por el Gobierno de Emmanuel Macron comenzaron el pasado 5 de diciembre y continúan. Las huelgas han afectado al Metro y a los trenes, entre otros muchos servicios. Este viernes 17 de enero un pequeño grupo de huelguistas cerró los accesos del Museo del Louvre.



Si bien 75% de los franceses reconocían al inicio del movimiento la necesidad de las reformas para evitar la quiebra del sistema de pensiones (BBC, 5.12.19), el respaldo a los huelguistas ha sido muy alto. Un sondeo de Ifop señalaba el 23 de diciembre que 51% apoyaba las huelgas contra 34% que se oponía. El respaldo, sin embargo, ha venido disminuyendo, conforme la suspensión de servicios afecta a más gente.



No es esta la primera vez que un Gobierno francés busca cambiar las reglas de las pensiones, ni la primera que los sindicatos responden con huelgas y movilizaciones. En 2010, Nicolas Sarkozy elevó la edad para el retiro de 60 a 62 años, lo que generó grandes manifestaciones de protesta, pero la reforma fue aprobada por una pequeña mayoría parlamentaria.



Sin embargo, un estudio oficial solicitado por el actual primer ministro Édouard Philippe ha encontrado que con las actuales reglas el sistema tendría un déficit de 17 mil 200 millones de euros en 2025. Francia gasta ya mucho más dinero público en su sistema de pensiones que otros países de desarrollo similar: 14% del PIB, frente a 10% de Alemania, 6% del Reino Unido o 4% de Irlanda (BBC/OCDE). El presidente Macron está proponiendo un sistema que mantendría la posibilidad de retiro a los 62, pero solo otorgaría una pensión de 100% a los 64. Eliminaría también los 42 tipos diferentes de pensiones de la actualidad y crearía un solo programa nacional basado en un sistema de puntos.



Alemania se adelantó a Francia y llevó a cabo su reforma a las pensiones en 1992, cuando introdujo un modelo de puntos como el que impulsa Macron. “En el sistema alemán, la prioridad es el equilibrio del sistema básico y ya no mantener el nivel de vida del pensionado”, señalaba un análisis de 2015 de Crédit Agricole, un banco francés. “Alemania ha entrado a un esquema de contribución definida, lo cual no deja más opción a los futuros pensionados que recurrir a seguros privados individuales o colectivos o a una vida de trabajo más larga para mantener su nivel de ingresos”.



El envejecimiento de la población está cambiando las reglas del juego para los sistemas de pensiones de todo el mundo. “El número de personas de más de 65 años en comparación con la población trabajadora casi se duplicará en 40 años”, advierte la OCDE. Los países que no consideren este cambio demográfico sufrirán la quiebra de sus sistemas financieros y un abrupto empobrecimiento de la población, como sucedió con Grecia, que dedica 17% de su PIB a cubrir pensiones.



Las huelgas en Francia son un intento de los sindicatos por preservar un esquema insostenible. Si doblegan al Gobierno, tarde o temprano los sistemas de pensiones se quedarán sin recursos, y entonces la población cuestionará a los políticos por no haber tomado medidas a tiempo para evitar el desastre.





Davos



Comienza hoy el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, con un concierto inaugural y los cocteles de bienvenida. El martes Donald Trump participará en la primera plenaria. Greta Thunberg, la activista adolescente sueca, buscará convencer a gobiernos y empresarios de dejar de usar combustibles fósiles. Solo asisten por el Gobierno de México Graciela Márquez, secretaria de Economía, y Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.