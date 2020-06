17 Junio 2020 04:09:00

Huir de la zona de la muerte

El montañista ecuatoriano Iván Vallejo habla de un fenómeno sobre el que vale la pena reflexionar: las muertes en el descenso.



La cuestión es que, cuando se conquista una montaña, cuando se llega a la cima por arriba de los 8 mil metros, donde se necesita de oxígeno suplementario y que por eso se le conoce como la zona de la muerte, los montañistas celebran brevemente el éxito alcanzado y lo único que quieren es bajar.



Pero tan exigente fue la subida como lo es la bajada, ya que los montañistas están agotados y es cuando se registran las muertes en el descenso, por la precipitación.



Toda proporción guardada algo similar nos podría pasar. Estamos hartos de la cuarentena; estamos agotados por eso de la sana distancia, de no salir de casa, de usar cubrebocas, por la incertidumbre sanitaria y económica.



Estamos desesperados por recobrar espacios y libertad; por retomar lo que sea posible de lo que fue nuestra vida antes de la pandemia y por eso es que resulta tan peligroso el momento que vivimos.



El costo económico y emocional de la pandemia ha sido tan alto que lo único que queremos es huir de esta zona de la muerte, pero eso es lo que le pasa a los montañistas, y los que se precipitan, mueren en el descenso.



Que no nos pase. Que las prisas no nos coloquen en peligro; que la necesaria, impostergable reapertura económica no nos confunda y que tampoco nos confunda eso que Saltillo está en semáforo verde, Coahuila en naranja y medio país en rojo.



Seguimos inmersos en la pandemia. El virus sigue en nuestras calles. Que las prisas no nos cobren, también, una alta factura en nuestra salud y la de los que nos rodean.



Hay que ser muy pacientes e inteligentes para vencer al Covid, y para eso aún falta, y mucho.