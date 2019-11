27 Noviembre 2019 04:10:00

Humo blanco

Humo blanco saldrá esta tarde de las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad en la capital del país, luego del encuentro que sostendrán el director general de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz, dirigentes de las asociaciones de productores de carbón y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.



La comitiva coahuilense presentó todas las alternativas posibles para que se reanuden de inmediato las compras de carbón para las plantas termoeléctricas de la CFE en Nava y sus integrantes van optimistas al encuentro.



La idea es que Bartlett no solo acceda a reactivar los contratos para el cierre del año, sino que dé su brazo a torcer con contratos a largo plazo; esto último daría un respiro importante a la economía de la Región Carbonífera.





¿Pero qué necesidad?



A más de un profesor sorprendió el nuevo mecanismo de control para ingresar al recinto de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahora, al acudir por algún trámite, deben dar sus datos generales, informar a qué secretaría y con qué funcionario van, y en algunos casos se les obliga a mostrar y dejar en garantía su identificación oficial.



La orden bajó de la oficina de la Secretaría General de la Quinta, en donde todavía despacha José Luis Ponce Grimaldo, quien por lo visto no halla la salida ante tantos problemas y ve enemigos y conspiraciones por todos lados.



Pero no todos los profes están inquietos con la medida, algunos hasta le vieron el lado bueno, no sea que se les vaya a meter un ladrón. ¿Otro?, se preguntaron.





Ahí estuvieron



Por lo visto las quejas de la IP hacia el Comité Técnico del Impuesto Sobre Nóminas no eran generalizadas. Hace una semana llevaron a Palacio de Gobierno un oficio firmado por el exdirigente regional de Coparmex, Luis Arizpe Jiménez, en el cual amagaron con renunciar al organismo. Se quejaron de falta de detalles sobre las obras y la recaudación.



Pero el propio Arizpe quedó muy mal parado este martes durante la entrega del bulevar José Narro Robles, que se amplió y modernizó precisamente con recursos estatales y municipales, pues al evento acudieron varios de sus colegas, entre ellos el presidente de la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste, Virgilio Verduzco Rosán González, quien incluso tuvo asiento en el presídium. ¿Será que el del problema solamente es don Luis?





Cambiarle el nombre



Por cierto, cuando arrancó la modernización del bulevar José Narro Robles, la idea del gobernador Riquelme y del alcalde Manolo Jiménez Salinas fue invitar a la inauguración al médico saltillense y exrector de la UNAM, cuyo nombre lleva la vialidad.



Sin embargo, como el también extitular de la Secretaría de Salud renegó de su militancia priista y acusó a la anterior dirigencia de cargar los dados a favor de Alejandro Moreno, “Alito”, para sus fans, por lo visto aquella intención desapareció. De hecho, los malpensados advierten que en una de esas hasta le cambian el nombre.



Por lo pronto la obra se inauguró muy temprano ante la presencia de vecinos de los fraccionamientos “fifís” de la zona, pero también de la comunidad Los Rodríguez.





En la agenda



Recién se retiraron los asistentes al Foro Internacional para la Vivienda Adecuada y la Urbanización Sostenible, del cual, por cierto, el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso salió con muy buenas menciones, y este miércoles amanecen en Saltillo los secretarios y directores de institutos de Cultura de todo el país.



Los funcionarios tienen cónclave nacional y lo inaugura el gobernador Riquelme, quien después viajará a La Laguna, pues se reunirá en Gómez Palacio, Durango, con su colega José Rosas Aispuro, “El Güero” para sus fans, y el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.





Toma de nota



Se acabó la telenovela de lágrimas y risas en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje finalmente validó la elección y otorgó la toma de nota a la nueva dirigencia, al frente de la cual está la secretaria general, Elda Aracely Rodríguez Guerrero, en lugar de María de la Luz López Saucedo.



Como en todos lados hay inconformes, en este caso hubo impugnaciones, pero no quedaron en firme, es decir, fue más el ruido que las nueces, y las quejas que también se presentaron las resolvió la Comisión Electoral del propio sindicato.



A ver si con esto los burócratas, sobre todo la alta burocracia de la máxima casa de estudios, se apartan de la grilla interna y les da por desquitar.





Bien ‘checaditos’



Con marcación personal andarán los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside Miguel Felipe Mery Ayup, pues dentro de poco la Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas vigilará y medirá el cumplimiento del acceso a la justicia en la entidad.



En pocas palabras, dice el magistrado Luis Efrén Ríos Vega, encargado del proyecto, la medida significa que la impartición de justicia y por lo tanto el desempeño de los juzgadores en Coahuila, se regirán por estándares internacionales y al ritmo que marquen organismos como la propia ONU. Veremos.