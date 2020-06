24 Junio 2020 03:10:00

Hundida AHMSA

Los obreros se quedaron varados luego que transportes SESA, contratada a prestar servicio, lo suspendió por falta de pago, los ex obreros reclaman su terminación pendiente de hace dos años y el colmo tienen apagón en oficinas.



Y entre si firman el acuerdo con Villacero o Julio Villarreal asume el mando de Altos Hornos de México, se hunde cada vez más.



El incumplimiento a una prestación laboral una de tantas otras le suman conflictos laborales y económicos a la empresa, la inasistencia por esta causa no se considera falta.



La otra situación fue la manifestación y bloque de calles que dan a la empresa por un grupo de ex trabajadores que reclaman el pago de su finiquito pendiente desde hace dos años, y la respuesta es que no hay recursos ni para pagar consumo a CFE.



Hace días se le aviso a la empresa cortarían la energía de los pozos de agua que abastecen a la empresa, finalmente pagaron.



Villacero es el nuevo patrón de la acerera, las formalidades llevan tiempo y es urgente inyección de recursos al acumularse problemas por falta de pago.



Lo dirían directivos de Afime, AHMSA ya es de Villacero, del plan de rescate no se sabe.



Tan es así que ayer Julio Villarreal se reunió con Manuel Bartlett, director general de CFE, para ver el asunto de suministro de carbón para las centrales carboeléctricas, hoy dialogan de nuevo



Sin plan



Diría que a los “borras” los de la 4T dirán “lucha contra la corrupción” pero lo mismo que piensa el Gobernador y los alcaldes sobre la falta de visión y alternativas que debió aplicar el Gobierno Federal al suspender compra de carbón.



Perder 5 mil empleos no es cualquier cosa, ni el Presidente de la República ni el director de CFE, Manuel Bartlett, tienen varita mágica para reponerlos de un día a otro.



El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, reprochó la tardanza para compra de carbón y la suspensión del pedido a Micare.



Mentiroso



Un perfecto mentiroso, mentiroso es el director de CFE, Manuel Bartlett, diría el Gobernador de Coahuila, al prometer “justicia en las compras de carbón” y dará prioridad a los productores chicos.



Se lució dando una entrevista sobre la compra de carbón en la Región Carbonífera y Norte de Coahuila, incongruente, infantil y difícil de creer sus respuestas.



Dos años y no terminan de aterrizar, no conocen, no planean, por eso Riquelme les mandó el dato, en su lucha contra la corrupción afectarán a 25 mil familias.



Trenzados y tranzas



Los que siguen en un agarrón de pronósticos reservados son los de Morena en Coahuila, si la diputada federal Miroslava Sánchez tiene en sus planes seguir en la liana tendrá que conciliar con sus compañeros.



A doña Miros no la bajan de mentirosa, traidora y ratera, que allá en México va y presume tener control del partido en Coahuila, y por lo menos en su tierra, Torreón, la tienen aborrecida y demandada.



Los de La Laguna dicen ser lopezobradoristas pero acusan que los programas del Gobierno Federal hay una corrupción que asusta, adultos que no reciben su apoyo y los préstamos de 25 mil no llegan.



La corrupción de Morena se trasfirió a los programas del Gobierno por culpa de esa mafia del poder que tiene secuestrado al partido, diría Gerardo Orozco.



De plano la “nomenclatura” no entiende, demandada y despreciada Miroslava Sánchez, denunciado el CEN de Morena y sin candidatos.



Cómo creerle a las casas encuestadoras que las elecciones en puerta ellos tendrán mayoría con cualquier candidato, nel.



