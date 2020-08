13 Agosto 2020 03:10:00

Hurgan tooodo

Lo sagaz de algunos de Morena, muy pocos por cierto, haciéndole el Sherlock Holmes en Coahuila le hizo toparse con números duros de la compra del edificio, una vieja casona, del partido en la capital.



Una triangulación casi perfecta hasta que llegó un metiche a husmear y siguió el hilo: la diputada federal Miroslava Sánchez, entonces dirigente estatal, compra el inmueble a Marina Villarreal, madre del otrora diputado Diego Del Bosque.



Sería la triangulación casi era perfecta hasta que llegó un metiche a husmear luego que Sánchez no quiere soltar control del partido, el caso es que la propiedad valdría un millón de pesos pagan 3.5 mdp y gastan 5 por otros gastos.



Un edificio en ruinas que tuvieron que invertirle otro tanto para dejarla habitable, caja de sorpresas la ‘Miros’, quien se echó un costal de plata al seno.



REGALO DEL 331



Las circunstancias de salud no permitieron festejar como otros años el aniversario 331 de la Fundación de Monclova, así que el alcalde Alfredo Paredes entregó como regaló la apertura de la Plaza Principal remodelada.



Un bello espectáculo de noche en la Zona Centro que le han ganado elogios y hasta arreglos florales al Alcalde, parte del Centro Histórico que abarca calles de alrededor.



La inversión de 54 millones de pesos aportación Estado- Municipio, así que aunque ayer se abrió la inauguración oficial será hasta que venga el Gobernador.



INSEGURIDAD



Si cuando AHMSA operaba con “normalidad” financiera los accidentes fatales y muertes de obreros eran comunes en las actuales circunstancias de quiebra y abandono se trabaja al filo de la muerte.



Un trabajador la Constructora Eben, laboraba en casa de Tolvas del Alto Horno 5, intentaban bajar un condensador, se atora y en las maniobras golpea al trabajador y cae de 40 metros.



El reporte es que ni usaba arnés y tampoco había permiso para realizar el trabajo.



Y otra vez los empresarios se quejan del retraso de los abonos que directivos de AHMSA se comprometieron a dar, ayer esperaban noticias.



Si alguien le quiere creer a Gerardo Bortoni, líder de la UOEM, que dijo exigiría a AHMSA ponerse al corriente en los abonos a la millonaria deuda de los socios.



SOPLONA NO



Demostrado está que la mujer tiene más ovarios que los hombres, al menos en política, doña Rosario Robles Berlanga puede ser acusada de ladrona pero no de soplona y paga el precio del silencio.



Lo diría Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General, al cuestionarlo por qué Emilio Lozoya, ex director de Pemex estaba libre y Rosario Robles no.



Sin entrar en detalles, porque Lozoya cantó y sin agua mineral, mientras Doña Rosario no ha dicho quiénes están detrás del fraude de la “Estafa Maestra”.



Cumple un año en prisión la ex secretaria, no la trataron igual que a Lozoya.



MAL NECESARIO



No, no lo creo, un jefe político debe allegarse de personas capaces para resaltar lo bueno, lambebotas habrá donde quiera.



La conclusión de los que lidian con tanto tontejo en las administraciones municipales es crearse un departamento “especial” para esos.



Llevar la agenda de eventos del Alcalde citando a una hora y presentarlo una hora más tarde, bajo el argumento que estén tooodos y “al Sr. Alcalde le agrade”, es la peor torpeza.



Quien queda mal es el Alcalde, tachado de irresponsable, pero Raúl Rizo Zaragoza es causante de la mala imagen de su jefe, por decirle cómo debe vestir, si el nudo de corbata está mal o si necesitan salivazo los zapatos.



Como la boa, toda Presidencia lo sabe, lo sabe y lo dice, buenas acciones colaboradores malísimos.