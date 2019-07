30 Julio 2019 04:06:00

IDIOTAS Y COBARDES

IDIOTAS Y COBARDES“Soy un teórico de la conspiración. Creo que hombres y mujeres muy ricos y poderosos conspiran. Si no lo crees, eres un idiota. Si lo crees pero temes que te etiqueten, eres un cobarde”.David Collum (profesor de Química y Biología Química de Cornell University).ABORTO Y LA OTRA PENA DE MUERTENo entiendo a quienes se escandalizan por la pena de muerte restablecida por Trump para condenados por un tribunal, pero al mismo tiempo apoyan al aborto.¿O sea que está bien asesinar desde 1980, en todo el mundo, a unos mil 800 millones de inocentes aún no nacidos (fuente: http://www.numberofabortions.com/ ), pero está mal matar a un homicida serial que probadamente (para el sistema de justicia) le cortó el cuello a un niño de 7 años, y mató a sangre fría a 5 personas más? Conste que yo no discrimino: creo que está mal matar a otro ser humano, punto.Ni fetos ni criminales ni malosos ni molestias ni estorbos ni recordatorios ni nada de nada. “No matarás”, punto: el mandamiento no marca excepciones al pecado, ni circunstancias, ni justificantes, ni pretextos, ni atenuantes, ni etcétera. No es naaaaaada cómodo ni fácil ni simple ni temporal, pero es la orden divina. En fin, lo que señalo aquí es la incongruencia de quienes aplauden una acción pero a la vez se alarman por la misma, según quién la haga y contra quién (a criterio de ellos mismos, por supuesto).EJECUCIONESPara variar, tampoco esto lo sabía yo. Los EU tienen legalmente permitido utilizar estas diferentes modalidades: inyección letal (30 estados), silla eléctrica (8), gas (4), fusilamiento (2), horca (1), no tiene pena de muerte (16). El total no da 50 porque hay discrepancias a nivel municipal.SIDA“El número de personas viviendo con VIH-Sida en Cuba continúa preocupando. A Cubanet se acercó un especialista de la Dirección Provincial de Salud Pública en Guantánamo, quien ofreció una detallada información a condición de no revelar su identidad. Según la fuente, la epidemia incide fundamentalmente en los grupos etáreos, que representan la más alta posibilidad de fecundidad, algo preocupante si tenemos en cuenta las bajas tasas de fecundidad y de renovación poblacional existentes en Cuba.“El estudio realizado por el MINSAP (Ministerio de Salud Pública) dice que al cierre de 2013 había 16 mil 479 personas viviendo con VIH-Sida en Cuba, de las cuales 9 mil 651 estaban siendo tratadas con medicamentos. Se estima que para el 2015 sean 15 mil las personas que convivan con la enfermedad. “La causa principal de la presencia de la enfermedad está en la aún baja percepción de riesgo que existe entre la juventud, que es el grupo más vulnerable y dentro de ella la población homosexual, conducta que se manifiesta sobre todo porno protegerse con un condón.“El estudio del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) señala que en el bienio 2012-2013 decreció el uso del condón entre la población homosexual y transexual pues sólo lo usó el 51.54% de los homosexuales diagnosticados y el 42.6% de los transexuales.“En el caso de las personas diagnosticadas que tuvieron prácticas de sexo transaccional lo usó el 72.01 por ciento. Ha incidido la escasez de condones en las farmacias. La décima parte de los hombres que viven con VIH-Sida y el 8% de las mujeres padecieron de alguna enfermedad de transmisión sexual en el bienio 2012-2013. La mayoría de esa mujeres padeció de condiloma acuminado y hepatitis C y en el caso de los hombres la sífilis y el herpes genital fueron las enfermedades más comunes.“Los homosexuales cubanos que viven con el VIH-Sida representan el 8.3% de la población masculina comprendida entre los 15 y 49 años y cerca de la mitad son bisexuales.“El 65% de los diagnosticados con inmunodeficiencia grave y/o avanzada en el 2013 son homosexuales”. El autor es el poeta y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces, nacido en Cuba en 1957. https://www.cubanet.org/actualidad-destacados/alta-tasa-de-vih-sida-en-cuba/