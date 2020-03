16 Marzo 2020 04:10:00

IEC, agencia de colocaciones

El que se convirtió en agencia de colocación fue el Instituto Electoral de Coahuila, en donde, como dice la vox populi, la abogada Gabriela de León Farías cobra como consejera presidenta.



El caso es que el IEC a lo mejor no tiene muchos avances en la organización de las elecciones del 7 de junio, pero sí en acomodar a parientes y amigos de los consejeros electorales y de quienes cobran en las principales plazas, como directores y coordinadores.



Valdría la pena que el órgano de control interno del IEC echara un vistazo al consejero Alejandro González Estrada, a quien sus compañeros conocen como “el ya merito”, por aquello de que se quedó a punto de convertirse en magistrado electoral, pues de su oficina habría salido la mayor parte de los recomendados.





Más confusión



Por cierto, más enredado dejó el asunto de las prohibiciones por el coronavirus la consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila. Su oficina difundió un video en el que da a conocer la suspensión de actividades públicas de promoción del voto, sobre todo las que tengan que ver con concentraciones masivas, pero entre los partidos políticos más de uno entendió que quedaban en pausa las precampañas, las cuales concluyen el 31 de marzo, junto con la etapa de obtención de respaldo popular para los aspirantes a diputados locales por la vía independiente.



El caso es que De León Farías tuvo que volver a salir y dar la cara para aclarar que las precampañas siguen vigentes y solo están suspendidas actividades de promoción del voto en lugares de alta concurrencia.





No contagia



El coronavirus no contagia la agenda del Gobierno del Estado. Para este lunes, aprovechando el festivo, se pondrá en marcha la campaña anual para la prevención y control de incendios. La cita es en el parque El Chapulín, a las 10:00 horas. Hasta ahora no está previsto que el gobernador Miguel Ángel Riquelme suspenda actividades públicas; de hecho, en la agenda de esta y las siguientes dos semanas hay varios eventos en los que se considera la asistencia masiva.



Por cierto, rápida fue la reacción de la Secretaría de Salud, a cargo del médico Roberto Bernal, ante las versiones de que precisamente las autoridades sanitarias revisaban un posible caso de coronavirus en Saltillo. Nada de eso, hasta ahora solo está en el registro el caso de Torreón y la afectada, por cierto, fue dada de alta. Menos mal.





No se quieren ir



Los que se resisten a dejar los privilegios que tienen en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila son el “magistrado correlón”, también conocido como Óscar Nájera Davis, y “el despistado” Baltazar Guerrero García, cuya única gracia, según los propios facultados, es su relación familiar con el excandidato “independiente” a gobernador Javier Guerrero García.



Por estos días, ese par juntó a varios alumnos en la explanada de la escuela para advertirles sobre el riesgo de que desde la rectoría de la UAdeC, a cargo de Salvador Hernández Vélez, se pretenda imponer al nuevo director… Pero los propios alumnos, y sobre todo alumnas, están conscientes de que la idea de Nájera y sus aliados es mantenerse vigentes para despejar cualquier posibilidad de ser investigados por las situaciones de acoso que se les han señalado.







Los engañaron



En el Partido del Trabajo, que en Coahuila está a cargo del comisionado nacional Rogelio Alberto Tornero Carrillo, están convencidos de que los morenistas, cuya dirigencia estatal está a cargo de José Guadalupe Céspedes Casas, jamás tuvo intención de aliarse y por ello dejó abierta la ventana para que el Instituto Electoral de Coahuila les anulara el convenio.



Algo similar pasó entre Morena y el PT en el estado de Hidalgo para las elecciones de este año, y en las del año anterior en Durango. Según los peteístas, en el partido de moda se creen autosuficientes para sacar buenos resultados. Veremos.



Por lo pronto, en el PT se preparaban desde este martes para definir la estrategia electoral para ir solos a la contienda. De entrada, se sienten en condiciones de competir con candidatos propios en los 16 distritos electorales.







Anda en lo suyo



En Sierra Mojada, y para más señas en el mineral Hércules, en pleno Bolsón de Mapimí, reportaron la presencia de Reyes Flores Hurtado. Resulta que el superdelegado en Coahuila mantiene la agenda por rancherías para entregar beneficios sociales, como las becas a jóvenes universitarios y esta vez no fue la excepción.



Sus fans aseguran que el funcionario trata de seguir paso por paso la estrategia que el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador siguió hace dos décadas y por eso le dedica buena parte del tiempo y de su agenda a visitas a comunidades alejadas.



Hasta ahí todo bien. El riesgo, advierten los malpensados, es que el representante del Gobierno federal en el estado vaya a dejar de lado los temas de la problemática estatal, como el del acero, en Monclova, y el del Carbón, en Sabinas, Nueva Rosita y Múzquiz. Por lo pronto, hace días se pronunció al respecto.