IEC ya quiere elecciones

En el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, se reportan preparados para la contienda electoral de diputados locales. De hecho, al interior del Consejo General hay quienes presumen que si la contienda fuera mañana, estarían en condiciones de sacarla sin contratiempos más allá de los comunes en una jornada de elecciones.



Y no es que los consejeros del IEC se tropiecen por ir a trabajar o porque se les dé la eficacia al momento de ponerse a resolver cosas; más bien el equipo técnico es efectivo y los que en teoría son los representantes ciudadanos adoptaron la máxima de más ayuda el que no estorba. Además, antes de que el Covid-19 le pusiera pausa al proceso, en el IEC traían buen trecho recorrido en los preparativos de la próxima contienda.



¿Y doña Eva?



Mucho se habla de que Armando Guadiana Tijerina está por dejar las filas de Morena y declararse como independiente en el Senado de la República dado que ya no hay “feeling” con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero poco o casi nada se menciona sobre la compañera de fórmula del originario de Melchor Múzquiz.



Resulta que la senadora Eva Galaz Calleti tiene prácticamente dos meses al margen de las actividades legislativas y desapareció de la escena pública. En todo este tiempo no ha dicho presente en las sesiones y ni siquiera manda gestos a través de las redes sociales.



Cuando le preguntan, Guadiana tiene la respuesta en la boca: “Está algo delicada de salud”. Además se sabe que la señora Galaz cumple al pie de la letra la reiterada recomendación para quedarse en casa.



Cero planeación



El criterio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para el regreso a clases es que solo reanudarán actividades en físico los alumnos de educación básica que vivan en municipios libres de Covid-19, y si en Coahuila le hicieran caso a las ocurrencias mañaneras, la medida se aplicaría en Arteaga y General Cepeda, pero no en Saltillo, Ramos Arizpe y Parras, en el caso de la Región Sureste.



En Abasolo, Candela, Lamadrid, Nadadores y Sierra Mojada, en la Centro-Desierto; Jiménez, Nava, Guerrero e Hidalgo, en la Norte; Allende, Morelos, Villa Unión y Zaragoza, en los Cinco Manantiales, y Juárez y Progreso en la Carbonífera.



Claro, aplicaría siempre y cuando esos municipios sigan a salvo de coronavirus de aquí a las fechas estimadas del Gobierno federal. ¡Vaya planeación!



Elección en línea



Por cierto, antes de que se acabe el ciclo escolar habrá elecciones en varias escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero con la novedad de que los alumnos y maestros no acudirán físicamente a las urnas, sino que votarán en línea a través de esquemas que en los próximos días se van a definir.



Por lo pronto, el Consejo Universitario, es decir, el máximo órgano interno de la UAdeC, autorizó la modalidad para elegir director en la Facultad de Sistemas del campus Torreón.



En el caso de la Unidad Saltillo, la mayor expectativa está en la Facultad de Jurisprudencia, pues la emergencia sanitaria le puso pausa al proceso electoral que incluso antes de las campañas se encontraba al rojo vivo. Por ahora, sobreviven como candidatos Raúl Garza Serna y Alfonso Yáñez Arreola.



Hotelero fantasma



En Saltillo y qué decir en los otros municipios del estado, se preguntan de dónde sacó el expanista Héctor Horacio Dávila Rodríguez su “nombramiento” como “presidente” de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado.



Para empezar, señalan que el organismo con reconocimiento tanto del gremio hotelero como de las autoridades, es la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, en la cual sí hay estatutos internos y elecciones, y a través de estas se nombró cono titular a María Fernanda Pérez.



¿Y HH? Entre los propios hoteleros hay dudas. Se preguntan, por ejemplo, de dónde salió, quién le dio la facultad para representarlos y sobre todo quién o quiénes lo patrocinan. Lo único claro para los empresarios es que el “dirigente fantasma”, como lo llaman, se esconde y aparece conforme los tiempos electorales marcan la agenda.



El más tranquilo



Durante la semana sonó con insistencia el rumor de la renuncia de Ricardo Peralta Saucedo a su cargo como subsecretario de Gobernación. El funcionario, quien es experto en estrategias de inteligencia, contrainteligencia y prevención y combate del terrorismo, lo negó a través de un tuit.



Aclaró que no está físicamente en su despacho dentro de la Segob porque desde hace una semana se encuentra en aislamiento domiciliario al resultado positivo a una prueba de Covid-19.



Con la aclaración, seguramente el más tranquilo fue el mexiquense José Luis Pliego Corona, quien luego de su paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, ingresó a la Segob precisamente como integrante del equipo de Peralta.