27 Agosto 2020 03:10:00

Ignorancia y cinismo

Buen día .Es lo grave de la ignorancia y adicción a mentir con -ociosidad e incapacidad para gobernar un país de la magnitud de México; reciclar frecuentemente el tema de corrupción con enormes manantiales de cinismo en un intento de retórica para disfrazar la realidad de un país en ruinas.



En una democracia real, Lopitoz ya estuviera en el banquillo de los acusados, y Monclova estupefacta almorzó ayer una sopa de letras que construiría una interminable redacción de cinismo, corrupción, ignorancia, y abuso de poder.



Afirma Lopitoz que está bastante preocupado por AHMSA y sus empleos, además que hay nuevos dueños quienes le mandaron decir que están dispuestos a regresarle 200 millones de dólares por el sobreprecio en que AHMSA presumiblemente vendió Agro Nitrogenados a Pemex a finales de 2013, ya olvidó el bazookazo que disparó contra Micare que destruyó miles de empleos.



Es extorsión



Se supone que existe un Estado de Derecho, pero al momento no hay ningún juez competente que haya dictado sentencia condenatoria en ese sentido, y si alguien exige dinero a cambio de algo por una razón no juzgada ni atendida por alguna autoridad, eso se llama EXTORSIÓN y es un delito que se paga con cárcel en ciudadanos comunes solamente.



En cualquier democracia, el Presidente de la República hubiera permanecido en silencio ante cualquier fallo del sistema judicial porque EL DERECHO NO SE ARREBATA para eso hay leyes, instituciones y División de Poderes.



Sin embargo, en México Lopitoz está dedicado de tiempo completo al caso Lozoya-AHMSA pero ha dicho que ni siquiera leyó completamente la denuncia de hechos colocada por Emilio Lozoya ante la FGR por el caso Agro Nitrogenados, es lo único que hace y lo hace mal.



Artillería de mentiras



También dijo Lopitoz que los nuevos dueños de la empresa AHMSA ya le habían mandado decir que le devolverían los 200 millones de dólares del sobreprecio de la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, pero la acerera envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores desmintiendo.



Dijo que no hay nuevos accionistas, ni nuevo dueño y que tampoco se ha comprometido a entregar un dinero que no debe. La misión es terminar de despedazar AHMSA para que agonice y no le quede otra alternativa más que vender a precio de chatarra, y que el favorecido sea Julio Villarreal dueño de Villacero quien le reclama a Lopitoz que le devuelva la copa por los millones de dólares que le regaló en 2012.-



Patricio Quintero Alemán quien hasta el 22 de julio pasado fue secretario general de la Sección 288, reapareció ayer en las elecciones de trabajadores del departamento Coquizadora que participan en Grupo Café de la Sección 288 del Sindicato Democrático donde eligieron con 90 votos a Juan José Cruz Silva como candidato a una cartera, le ganó a Alberto Rosales con 30 sufragios.



Al percibir que fue alterada la declaración del ex director general de Pemex, Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, la acerera AHMSA demandó la revisión del contenido original de la página 49 ya que fue reemplazada por cuatro hojas sin firma del ex funcionario federal, ni numeración, además que la tipografía y estilo no concuerdan con el cuerpo del documento.



Altos Hornos de México por otro lado rechazó ante la Bolsa Mexicana de Valores adeudar 200 millones de dólares por la venta supuestamente a precio alterado a Pemex en 2013, y aseguró que por el contrario, la paraestatal le adeuda todavía 9 millones de dólares más intereses derivado a una retención arbitraria.



Hasta mañana