Imita Guadiana a AMLO

BUEN DÍA … IMITA GUADIANA a AMLO y es que aparece en redes sociales en un video devorando sendos chicharrones de puerco ofertados en la vía pública, y dice que está en el municipio Jesús María en Aguascalientes en trayecto a una tienta de vaquillas y toros en Chichimeco.



EN LAS IMÁGENES APARECEN SEÑORAS que atienden el negocio y chicharrón en mano describe el escenario culinario frente a un enorme cazo repleto del producto alimenticio del mismo modo que lo hace López Obrador cuando viaja por carretera y se detiene momentáneamente a consumir algún jugo, fruta o aperitivo que se ofrecen en tramos carreteros.



“AHORA COMO SENADOR HAGA ALGO por Coahuila investigue el caso de los Moreira, el desvío de recursos en Torreón cuando Riquelme era alcalde, los abusos extorsiones, agresiones y torturas de los policías estatales que es creación de los Moreira, el pago recaudatorio de la verificación vehicular, las fallas de servicios públicos y luego nos presume sus viajes”, escribió así un usuario.



ÓSCAR LONGORIA, DIJO; “GUADIANA ES el único que se beneficia con los pedidos de carbón a CFE en la frontera norte de Coahuila mientras más de 5 mil familias que dependen de esta actividad no tienen recursos para salir adelante y ni para mantener a sus familias, pero así es la gente hoy queriendo imitar a AMLO con ese tipo de detalles haciéndose pasar como humilde”.



POR CIERTO HACE UN PAR de años, le tronó el “cuete” en la mano a Armando Guadiana porque por dos días se le fueron a paro laboral los chavos de su compañía contratista Minsa que hace chambas en el BOF de AHMSA y estaba bien enojado por la inconformidad de las utilidades y en abril empezará el riesgo.



DESDE QUE LA BASE DE Teksid Hierro de México le puso el cascabel al gato el 19 de abril de 2015, a partir de ahí la raza ya no se deja y estalla paros laborales cada vez que puede, y peor ahora cuando existe una gravísima afectación al poder de compra y el dinero ha perdido considerablemente su valor.



DOÑA MELDA FARÍAS DICEN QUE asistió ayer al evento donde militantes de Morena celebraron el 81 aniversario de la Expropiación Petrolera por parte de mi General Lázaro Cárdenas, y ahí al ser entrevistada por medios locales dijo que la salvaguarda en el sector siderúrgico aunque fue decretada con seis meses de duración provisionalmente, será renovada automáticamente por igual periodo por tiempo indefinido.



DICE QUE NO HABRÁ NECESIDAD de que la salvaguarda sea publicada nuevamente en el Diario Oficial de la Federación porque nunca fue eliminada por la Secretaría de Economía a cargo de Graciela Márquez con quien se reunió por cierto la semana anterior, sino que únicamente fue desactivada o suspendida temporalmente el pasado 1 de febrero y anunciada su reanudación el 22 de febrero por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.



LA DIPUTADA FEDERAL MONCLOVENSE AÑADE que los aranceles de 15 por ciento contra importaciones de acero chino que ingresan al país con prácticas desleales de comercio, continuarán indefinidamente por lo menos mientras se estabiliza el vapuleado sector siderúrgico mexicano que en febrero anterior estuvo en cuenta de tres bolas y dos strikes, pero las heridas aún no sanan y la recuperación tardará un rato.



JESÚS FLORES ÁVILA, LÍDER DE los napistas en la Sección 288 dice que es falso que hayan cerrado definitivamente sus puertas las empresas Siderúrgica del Golfo y Sistemas Estructurales y Construcciones de Tamaulipas como lo difundieron medios nacionales, aunque ciertamente están en conflicto huelguístico-



DICE CHUY QUE SIEMPRE SUCEDE lo típico y clásico de que cuando se produce una huelga surgen amenazas de los empresarios de cerrar, como en este caso en las empresas Siderúrgica del Golfo y Sistemas Estructurales y Construcciones donde los trabajadores están adheridos a las secciones 250 y 234 del Sindicato Nacional de Mineros.

