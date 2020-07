26 Julio 2020 04:10:00

Impactaría en sueldos

Al parecer, en la Universidad Autónoma de Coahuila se tomaron en serio los planteamientos del movimiento estudiantil que de la nada surgió en redes sociales en contra de la aplicación de cuotas de inscripción y reinscripción para el próximo semestre, debido a la crisis económica, y a que en el mejor de los casos, el regreso a clases no será del todo presencial.



El caso es, nos comentan, que cobrar menos o no cobrar, invariablemente impactaría en recortes de sueldos tanto para el personal administrativo, como maestros y hasta de pensionados. De ese tamaño sería el problema.







De manteles largos



Aún con la contingencia, se dieron las celebraciones por el 443 aniversario de la fundación de Saltillo. Desde muy temprano y a través de redes sociales, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dio las felicitaciones correspondientes a la tierra que lo ha cobijado.



Llamó la atención que el Gobernador no estuvo en ninguno de los eventos que celebró el Alcalde, y como los malpensados no perdonan y luego luego dan rienda suelta a las especulaciones, El Marqués pudo constatar que el motivo de la ausencia de Riquelme fue un evento familiar; igual otra carnita asada, pero evento familiar al fin.







Festejos de la nueva normalidad



Llegó Saltillo a sus 443 años con una serie de festejos diferentes que, aunque pequeños, comparados con los grandes festivales de 2018 y 2019, fueron muy



significativos.



Los saltillenses atendieron el llamado del alcalde Manolo Jiménez y vivieron desde las redes sociales, cómo él y su equipo, el gran concierto de Armando Manzanero y un increíble espectáculo de pirotecnia. Se siguieron las transmisiones en internet y festejaron a Saltillo bajo esta nueva normalidad.



En algunos de estos eventos estuvieron presentes empresarios, ciudadanos de distintos sectores de la ciudad, regidores y directores de municipio, así como el diputado Jaime Bueno y el secretario de Gobierno, Chema Fraustro, en representación del gobernador Miguel Riquelme, que en esta ocasión por cuestiones familiares no pudo estar presente en la presea.







En carro y con cubrebocas



¿No estás de acuerdo con la manera en que se está resolviendo el tema de nuestro ahorro?, pregunta la publicación que se hizo viral entre profesores agremiados a la Sección 5 del SNTE, a manera de convocatoria para manifestarse este martes 28 de julio al mediodía, frente a la explanada del Instituto Tecnológico de Saltillo.



Los afectados con el fraude al Fondo de Ahorro de la Sección 5, que ahora trata de resolver Sonia Rincón Chanona, aprovecharán para plantear reclamos sobre temas como las becas comisión, descuento único para quienes recibieron cheques de manera irregular, gastos funerarios, transparencia en los ingresos del recreativo del Sindicato y también del Fondo de Ayuda Mutua.



Los profes se suman a las manifestaciones en la nueva normalidad, desde sus vehículos y con cubrebocas.







A la estadística



Alcaldes, regidores y funcionarios de la Administración estatal no escapan del Covid-19 y quien se suma a la estadística de contagios es el representante del Gobierno del Estado en la Comarca Lagunera, José Antonio Gutiérrez Jardón.



Lo confirmó en redes sociales, con un video que grabó desde su casa, en donde se encuentra en aislamiento junto a su esposa, quien también dio positivo al examen correspondiente.



Otros integrantes del Gabinete estatal, legal y ampliado, se sumaron a la lista, como las secretarias de Turismo y Cultura, Lucía Azucena Ramos y Ana Sofía García Camil.







Se queda sin el consejo



Una de morenistas. El que repite hasta el cansancio a sus representados sobre la importancia de guarecerse en casa para tratar de apagar la ola de contagios, guardar sana distancia y que si alguien los invita a celebrar o a ir a fiestas es porque no los quiere, es el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.



Pero resulta que el Mandatario da el consejo y se queda sin él, y los propios bajacalifornianos ya lo traen con el cuento de que cruzó a Estados Unidos para celebrar el cumpleaños de su esposa en la zona VIP de un exclusivo casino en California.



Y ni modo que diga que no, pues hasta video le grabaron.