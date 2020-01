18 Enero 2020 03:10:00

Imparable hilaridad

Buen día Disparate tras disparate como consecuencia de su afectación intelectual que avanza aceleradamente, dicen que así está AMLO y ayer provocó imparable hilaridad al anunciar el proyecto de rifar el avión presidencial con 6 millones de boletos a razón de 500 pesos cada uno, y por supuesto que su Corte de colaboradores le aplauden como focas como si fuese una hazaña las puntadas del genio de las finanzas.



Por cierto que este hombre ya se prepara para tender alfombra roja y recibir con caravana al contingente de hondureños que está a punto de invadir el país desde la frontera guatemalteca con México, y su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez ya anunció que el gobierno mexicano les ofrecerá empleo con tal de que no avancen a Estados Unidos, también seguridad social, salud y educación.



El vendepatrias ha provocado despidos directos e indirectos con afectación a mucha gente tanto con recortes de personal en la dependencia, como el recorte presupuestal a estados y en consecuencia a municipios lo que también está dejando desempleo en todo el país agravando la pobreza extrema, pero ahora resulta que ofrecerá con bombo y platillo plazas laborales a hondureños.



Más de 50 millones de mexicanos en la pobreza extrema buscando la forma de subsistir al lado de sus familias, y en lugar de estar trabajando en su despacho con papel y lápiz haciendo cálculos de proyectos para que haya empleos, sale con el disparate que quiere rifar el avión presidencial.



Averías en AH5



Desde el jueves se registraron averías en el Alto Horno 5 porque se produjo una grieta en una canal, y entonces se paralizó la producción de arrabio y dicen que en consecuencia las máquinas de Colada Continua de tal forma que tampoco había planchón, versiones oficiales decían que se hicieron las reparaciones y que únicamente estaban esperando detalles, y que de un momento a otro se reanudarían las operaciones.



Total que a AHMSA cuando no llueve le llovizna, pero por otro lado más arbitrariedades de los dueños de las constructoras porque ordenaron a sus trabajadores que no se presentaran hasta nuevo aviso esto con tal de no pagarles, y hay constructoras como RINSA y EVEN que ya van para el mes que no pagan a sus trabajadores, y por cierto se sabe que el dueño de EVEN es pastor religioso de una iglesia o sea “hermano”, pero hermano de la maldad.



Desesperación



Mega injusticia porque si no acuden los trabajadores son despedidos por acumulación de faltas, y si asisten no les pagan el salario, y en la inmensa mayoría de los casos ni siquiera hay señales de una posible fecha, y dicen los obreros que ya no sienten lo duro, sino lo tupido, ni para los gastos del transporte y si acaso les llegan a pagar algún día, inmediatamente tendrían que desprenderse del dinero porque ya lo deben.



Dicen que mañana domingo se llevarán a cabo los eventos del quinto aniversario de la fundación del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos, y Conexos, y la jornada iniciará a las 9:00 horas con una rueda de prensa en el recinto ubicado en la colonia Occidental, libramiento Salinas esquina con calle Acuña de la colonia Occidental.



El 20 de enero es la fecha oficial del aniversario, pero adelantarán un día los festejos del quinto aniversario de esa organización fundada en 2015 que tuvo como primer secretario general a Sergio Medina.-



Ahora con botargas



José Rivera Silva, integrante de la Comisión Municipal Auxiliar de Movimiento de Regeneración Nacional que el próximo jueves continuarán haciendo manifestaciones contra directivos del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento hasta que avienten el arpa.



Agrega que ahora el siguiente jueves van a llevar una botarga, equipo de sonido y cartulinas con consignas, pero que bajo ninguna forma, circunstancia o motivo abandonarán las protestas que iniciaron el pasado 5 de diciembre.



Hasta mañana