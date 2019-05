13 Mayo 2019 04:06:00

Imperialismo yanqui (este artículo es fåruto de la insana imaginación del autor, parte 16)

Declaración desafortunada la del presidente José Antonio Meade. Al festejar la aprobación de la reforma laboral en el Congreso, expresó en conferencia de prensa: “cumplimos con el compromiso con Estados Unidos”. Se refería a que el Congreso de nuestro vecino puso como condición que México cambiara su Ley Federal del Trabajo para que ellos aprobaran el nuevo tratado comercial, T-MEC.



“Lo que siempre hemos dicho: el imperio yanqui es el que da las órdenes y el Gobierno de México se somete, ¿dónde quedó la soberanía? Al frente del país están los empleados del FMI y los grandes intereses americanos. ¡Es una vergüenza!”, dijo en un video de Facebook el dirigente opositor Andrés Manuel López Obrador, fustigando a su rival en las más recientes elecciones presidenciales.



Aprovechó el video grabado en su natal Tabasco, interrumpiendo sus vacaciones de Semana Santa, para recoger la denuncia de que, según cifras de ONG, 77% de los contratos firmados por el nuevo Gobierno no ha sido licitado, sino otorgado por asignación directa.



“Siguen siendo igual de corruptos. Yo les dije en campaña que era falso eso de la supuesta honestidad de Meade, que los priistas no dejaban de ser priistas, que 'aunque la mona se vista de seda, mona se queda'… pero no me creyeron”. El reclamo cayó en terreno fértil porque Meade prometió en campaña que en su Gobierno no habría un solo contrato otorgado por asignación directa. Lo refrendó el día que tomó posesión.



En este ajetreo estaban las redes sociales cuando otro polémico asunto fue dado a conocer, aprovechando el periodo vacacional: después de que su carismática y popular esposa Juana lanzara su línea de ropa con motivos prehispánicos y autóctonos, como la que usaba siempre en campaña acompañando al hoy presidente José Antonio Meade, sus hijos anunciaron que conformaron una empresa productora de chocolates que cuenta con su propia finca de cacao, una “propiedad familiar” de la que Meade no había hablado jamás ni nadie conocía. “Pepe y la fábrica de chocolate”, ridiculizaron en redes sociales.



En el video, López Obrador recordó que “los priistas, expertos en fraudes electorales, hicieron una consulta fraudulenta para dizque legitimar su proyecto del aeropuerto de Texcoco: las personas podían votar varias veces, los del PRI se llevaron las urnas a sus casas, no había padrón, bueno, lo denunciamos y ¿qué pasó? Nada. Pero ahora Meade nos sale con que ya hizo otras dos consultas y ¿qué creen que salió? ¡Que avalan su proyecto! Pero nadie supo de las consultas, nadie las vio, a nadie le informaron, es una vergüenza: ¡antes las consultas eran un fraude, ahora son una fantasía!”.



Como se acerca el día que se conmemora la libertad de expresión, el dirigente opositor López Obrador dedicó el video a los periodistas muertos en el sexenio de Meade. Siete hasta el momento, lo que ubica a México como el más peligroso del mundo para el ejercicio del periodismo. Y lamentó que en una de sus recientes entrevistas haya dicho a los periodistas: “si se pasan, ya saben lo que les pasa…”.