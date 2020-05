25 Mayo 2020 04:07:00

¿Importa más el cine que el país? 35 dudas

Nadie, con dos dedos de frente, puede estar en contra de que las mujeres y los hombres del cine se hayan movilizado en defensa de lo suyo, el Fondo de Inversión y Estimulo al Cine, (Fidecine).



Nadie puede regatear el aplauso que merecen creadores como Guillermo del Toro, por encabezar la movilización en defensa del dinero público al cine.



Y nadie debe callar la denuncia de que un Gobierno rabón y mediocre, como el de López, que pretendió destruir generaciones de profesionales del cine quienes, gracias al Fidecine, encuentran la única alternativa para mostrar el talento mexicano, en ese estímulo oficial al arte.



Sin embargo, tampoco debemos aceptar que lo único importante en México sea el cine; que solo los famosos del cine mexicano sean capaces de alzar la voz en defensa de su trabajo –frente al peor Gobierno de la historia–, mientras que la destrucción que, por momentos amenazó al cine, en realidad es una devastación nacional, gracias al fallido Gobierno de AMLO.



Y es que la ruina que provoca Obrador en todo el país va mucho más allá del cine; es una desolación masiva de empleos y empresas; de vidas y de esperanzas; ruindad que está a la vista de todos.



¿De qué sirve salvar al cine, si mueren miles de empleos, de empresas, de vidas; si no hay salud, desarrollo y seguridad; sin esperanza de vida y futuro?



Y si no lo saben los cineastas, la realidad mexicana “es una película de terror” que ofende a 130 millones de personas; que destruye todas las ramas industriales y merece la denuncia de los mejores cineastas mexicanos.



Más aún, ¿cuántos de esos cineastas, actores y escritores trabajan en el guion de la tragedia nacional? Sin duda filme épico que los llevaría a la gloria.



Por eso las preguntas.



1.- ¿Importa más el cine que 50 mil muertes violentas en todo el país, gracias al fracaso de AMLO en materia de seguridad?

2.- ¿Importa más el cine que miles de feminicidios por todo México?

3.- ¿Importa más el cine que miles de niñas y niños asesinados?

4.- ¿Importa más el cine que millones de desempleados a causa de las políticas económicas equivocadas del gobierno fallido de AMLO?

5.- ¿Importa más el cine que las guarderías que dejaron en la calle a millones de niños y sus familias?

6.- ¿Importa más el cine que medicinas para atender a niños con cáncer?

7.- ¿Importa más el cine que cientos de mujeres con cáncer de mama?

8.- ¿Importa más el cine que el fin de los refugios para mujeres?

9.- ¿Importa más el cine que el maltrato a millones de mujeres?

10.- ¿Importa más el cine que la carencia general de medicamentos?

11.- ¿Importa más el cine que miles de muertos por Covid-19; muertes ocultadas para no exhibir el fracaso sanitario del Gobierno de AMLO?

12.- ¿Importa más el cine que denunciar el engaño a la sociedad, todas las mañanas, con más de 60 mentiras diarias del Presidente?

13.- ¿Importa más el cine que exigir el fin a 40 mil mentiras mañaneras?

14.- ¿Importa más el cine que exigir el fin de la militarización nacional?

15.- ¿Importa más el cine que una verdadera CNDH?

16.- ¿Importa más el cine que destruir selvas del sureste por el capricho presidencial llamado Tren Maya?

17.- ¿Importa más el cine que la caprichosa refinería Dos Bocas?

18.- ¿Importa más el cine que exigir fin a la corrupción generalizada en el Gobierno de AMLO?

19.- ¿Importa más el cine que la humillante sumisión a Trump?

20.- ¿Importa más el cine que el despilfarro caprichoso de Santa Lucía?

21.- ¿Cuántas películas de excelencia se habrían realizado con millones de pesos del NAIM tirados a la basura?

22.- ¿Cuántas películas se habría realizado con las pérdidas de Pemex?

23.- ¿Cuántas películas exitosas con los millones de dólares tirados por cancelar energías limpias?

24.- ¿Importa más defender el cine que la libertad de expresión?

25.- ¿Importa más la defensa del cine que la creación de 10 millones más de nuevos pobres por el pobre Gobierno de AMLO?

26.- ¿Importa más el cine que investigar y castigar la muerte de 23 periodistas en el gobierno de AMLO?

27.- ¿Importa más el cine que aclarar la muerte de Martha Érika Alonso?

28.- ¿Importa más el cine que deslindar responsabilidades por la muerte de 130 personas en Tlahuelilpan?

29.- ¿Importa más el cine que la corrupción solapada de Bartlett?

30.- ¿Importa más el cine que el grosero nepotismo del Gobierno de AMLO?

32.- ¿Importa más el cine que la inmoral alianza de AMLO con el crimen organizado?

33.- ¿Importa más el cine que solapar la huida de “El Chapito”?

34.- ¿Importa más el cine que sobornar a militares con obras públicas?

35.- ¿Importa más el cine que el fin de la democracia y la instauración de la dictadura de AMLO?



Sí, el cine es fundamental, pero no es todo México. Por eso, cineastas, actores y escritores deben preparar ya, desde la denuncia pública, esa película de terror llamada Gobierno de AMLO. Al tiempo.