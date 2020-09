19 Septiembre 2020 04:10:00

Impugnan y van por reelección

Impugnan y van por reelección



Justo a tiempo llegaron las impugnaciones que pretenden echar abajo el acuerdo del consejo general del Instituto Electoral de Coahuila respecto a la doble reelección de alcaldes.



El plazo legal vence este sábado y ayer, entre el mediodía y la media tarde, la Oficialía de Partes del IEC recibió seis planteamientos.



Entre los interesados en revocar el acuerdo y abrir la posibilidad de ir por un tercer periodo consecutivo al frente del Gobierno, están los alcaldes Alfredo Paredes López, de Monclova y Julio Iván Long Hernández, de San Juan de Sabinas, los dos, por cierto, del Partido Acción Nacional.



Los alcaldes panistas reforzaron las impugnaciones, con las correspondientes a los comités municipales; en el primer caso, a cargo de Erik Alberto Ramos Treviño, y en el segundo, de Jesús Marcelino Buendía Rojas.







PRD y Verde, en la línea panista



No crea que los panistas tienen acaparado el tema de la posible doble reelección. En el Partido de la Revolución Democrática, o lo que queda de él, también hay quienes están convencidos de que los consejeros electorales se equivocaron. Por parte del PRD, la impugnación correspondiente la presentó el representante ante los organismos electorales, Ricardo Álvarez Flores.



Y en donde también les late la posibilidad de que los alcaldes en turno completen un megaperiodo de siete años, a razón de uno de un año y otros dos, de tres, es en el Partido Verde Ecologista de México, que por alguna razón se sumó a los planteamientos de Paredes y Long Hernández. Por parte del PVEM, la impugnación la presentó Liliana Ramírez Hernández, su representante ante el IEC y el INE.







Pocos invitados



Pocos, muy pocos invitados en la comida por el cumpleaños 50 del gobernador Miguel Ángel Riquelme. Los viñedos de Don Leo en General Cepeda fueron el marco de referencia para felicitarlo en persona.



Entre los invitados, miembros del Gabinete estatal, algunos empresarios y uno que otro Alcalde.







S.O.S. a diputados



Por cierto, con la frase de “aunque nos dejen solos”, el Gobernador de Coahuila anticipó que en breve quedará listo un esquema de presupuesto alterno, ante el panorama negativo que se asoma por recortes en el programa de obra pública y la anulación total de financiamientos para seguridad pública, por parte de la Cámara de Diputados y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



Una vez más, Riquelme lanzó el S.O.S. a los diputados federales que representan a Coahuila. Será interesante ver cuántos se aplican.







Candidatos de Morena



Coahuila no será excepción en el peregrinar de candidatos a la dirigencia nacional de Morena y este sábado hacen su aparición, por Saltillo y Torreón, Gibrán Ramírez Reyes y Antonio Attolini Murra, el primero, aspirante a la presidencia; el segundo, a la secretaría general del partido de moda.



Los dos quisieron aprovechar el fin de semana para tratar de marcar terreno en esta entidad, pues si algo hay de sobra en este momento en Morena, son precisamente aspirantes al comité central: 71, en total, a razón de 35 para la presidencia y 36 para la secretaría general.



Tanto Gibrán, como Attolini, llegan a una de las entidades en donde los propios miembros de las cúpulas morenistas se encargaron de destruir al partido.







En el arranque



Por cierto, muy movido el arranque de la etapa de campaña del politólogo Gibrán Ramírez Reyes. Primero, desenfundó y disparó en contra de Porfirio Muñoz Ledo, Mario Delgado y Yeidckol Polevnsky, quienes, como él, pretenden la dirigencia nacional de Morena. Al primero, lo acusó de ser cabeza de una camarilla que pretende apropiarse del partido; al segundo, le dijo que era el candidato del poder, y a la tercera, de ser la abanderada de la burocracia partidista.



El revire vino pronto y resulta que el aspirante más obradorista, como él mismo se define, dejó pendientes cuando estuvo a cargo de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), donde las cuentas no cuadran y hay un faltante del que ahora nadie quiere hablar.