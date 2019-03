09 Marzo 2019 03:10:00

¿Impune corrupción en Morena?

BUEN DÍA ¿IMPUNE CORRUPCIÓN EN Morena?, cuestionan observadores y es que ayer el departamento jurídico de ese partido a cargo de Diana Hernández Aguilar liquidó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a 15 personas que habían fungido como trabajadores promotores del voto, pero terminó el proceso electoral y no les pagaron por lo que entonces demandaron.



JORGE AMÉRICO VALDÉS SAUCEDO, UNO de los afectados dijo que las demandas fueron colocadas directamente contra la entonces dirigente de Morena, Claudia Garza del Toro, pero por ser solidariamente responsable también lo hicieron contra el partido político. La nota dará vuelta por todos los rincones del país.



A 10 MESES DE DISTANCIA recibieron ayer los finiquitos por un global de 160 mil pesos, pero el recurso lo cubrió Morena con cargo a los contribuyentes en lugar de la profesionista demandada porque se supone que ella tenía recursos de las prerrogativas, y de no ser así, ¿entonces por qué Morena dejó transcurrir 10 largos meses para asumir la responsabilidad y pagar a la pobre gente?.



¿PUES NO QUE MUCHO COMBATE a la corrupción, la injusticia y la impunidad?. Peor aún, el pasado 18 de octubre Andrés Manuel López Obrador entonces presidente electo estuvo en Saltillo y hasta allá acudió un grupo de militantes de Morena a protestar contra Claudia Garza y ahí inclusive exhibieron mantas y cartulinas con leyendas de inconformidad de inconformidad contra ella.



DICE AMÉRICO VALDÉS QUE EL ahora Presidente de México les dijo que revisaría el asunto, pero hasta la fecha el silencio es la respuesta. Agrega que había una partida presupuestal de 9 mil pesos para cada Coordinador Territorial de Morena a efecto que cubrieran gastos de movilización, pero que nunca les dieron nada, el caso es que también la denunciaron en México ante Honor y Justicia.



POR OTRO LADO, HAY QUIENES dicen que Morena decidió pagar los finiquitos porque estaba a punto de salir el laudo e iba a ser peor con riesgo de embargo, y por temor a un escándalo político por la injusticia contra sus ex trabajadores, entonces pagaron global de 160 mil pesos entre 15 personas, ¿pero por qué no obligaron a aquella a pagar de su bolsa? ¿por qué con cargo a los contribuyentes?, cuestiona la raza.



BOLSA CERCANA A 47 MILLONES de bolas derramará esta tarde la Sección 147 por reembolso de aportaciones al fondo de resistencia a sus aproximadamente 3 mil 300 agremiados, en caso que la asamblea extraordinaria apruebe las ofertas de AHMSA efectuadas en la revisión contractual así que la base irá bien tendida porque se necesita dinero para la capirotada.



LOS TRABAJOS SE LLEVARÁN A cabo en el recinto sindical donde la comisión revisora del Contrato Colectivo de Trabajo, directivos del Comité Ejecutivo Local, y funcionarios del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero Democrático vaciarán la información ante la base trabajadora la cual aceptará o rechazará los ofrecimientos donde se está ventilando un porcentaje de incremento de 7 por ciento.



SIN EMBARGO, LA RAZA ESTÁ interesada a ver cómo quedará el asunto de las 125 viviendas tipo obrera pero ahí tal vez durante la asamblea les informen la fecha en que serán entregadas y la dinámica para ser adjudicadas, pero del fondo de resistencia cada trabajador aportó 310 pesos por un máximo de 48 semanas por lo que el promedio estimado es de casi 15 mil pesos.



VAYA SUSTO EN LA MINA 5 ìLa Esmeralda”de Altos Hornos de México enclavada en San Juan de Sabinas luego que 129 trabajadores que laboraban de madrugada fueron evacuados ayer tras activarse el sistema de alarma, pero el incidente no dejó heridos, ni intoxicados y horas después las actividades fueron restablecidas normalmente, informaron fuentes oficiales.



LA EMPRESA DETALLÓ QUE APROXIMADAMENTE a las 4:30 horas de ayer el sistema de monitoreo de metano de Mina 5 enclavada en San Juan de Sabinas detectó la presencia de monóxido de carbono en el tiro de ventilación de un nivel mayor al mínimo establecido por los límites de operación de Minera del Norte.



