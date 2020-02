12 Febrero 2020 03:10:00

Impunidad absoluta

Buen día ¿Carpetazo al asesinato de “El Pablillo”?, hace ocho días que policías municipales se mancharon las manos de sangre con el solapamiento del titular de la dependencia Fernando Olivas al matarlo a tiros, y parece que las autoridades depositaron en la bóveda del olvido el homicidio el cual debe ser analizado y juzgado por una autoridad judicial, y no válgame, por el municipio como lo hacen-.



El caso es que la diputada local panista monclovense Rosa Nilda González Noriega planteará este miércoles un Punto de Acuerdo en el Congreso Local para enviar exhorto a la Fiscalía General del Estado a efecto de que integre correctamente la carpeta de investigación y envíe al banquillo de los acusados en el Sistema Penal Acusatorio de Juicios Orales a quien o quienes resulten responsables.



En todo caso que sea un juez el que determine si efectivamente los uniformados se vieron obligados a disparar repeliendo la supuesta agresión, o bien se trata de un vil asesinato que hasta podría ser agravado.



Gobierno fallido



Los uniformados se resistían a que les practicaran la prueba de rodizonato de socio para detectar quien o quienes dispararon, tal vez ni siquiera se han hecho las pruebas de balística, además el municipio no es autoridad para resolver homicidios, sino que compete a la Fiscalía General del Estado, pero estamos en Coahuila y todo puede suceder.



El pasado 30 de enero en Castaños, policías estatales y municipales ingresaron al restaurante Como Inn a hacer desmanes y lastimaron a una empleada embarazada, y entonces la diputada Rosa Nilda intentó obtener un Punto de Acuerdo contra esos tipos pero inmediatamente los diputados del PRI Gobierno ni siquiera le dieron chance de exponer el asunto.



Elecciones sindicales



El registro de candidatos a la comisión revisora del tabulador y comité de huelga de la Sección 288 fue cerrado ayer a las 18:00 horas y los candidatos a la comisión revisora del tabulador son; Juan Fidencio Contreras Romo, Víctor Manuel San Miguel Covarrubias, José Eduardo Jiménez Juárez, Yaqueline Yamilette Alvizo Moreno, y Luis Alfonso Treviño López.



Al comité de huelga los aspirantes son Francisco Zapata Arévalo, Nallely Abigail Náñez Leyva, Luis Alberto González Aguilar, Javier Magdaleno Fuentes, Antonio de Jesús Rizo García, Paulo Sergio Ramos Bernal, Óscar Manuel Martínez de los Santos, Luis Alberto Muza Ramos, Roberto Carlos Jiménez Garza y Francisco Javier Llanas Carrillo.



Boletín de prensa



Los sindicalistas encadenados en la plazuela Alonso de León cumplen mañana 1 mes desde que empezaron el movimiento de protesta reclamando reinstalación de la fuente de empleo en la Siderúrgica Altos Hornos de México y al respecto Alfredo Reyna Saavedra vocero de los chavos napistas de la Sección 288 de Mineros envió un boletín de prensa.



Dice Alfredo; “Están en plantón pacífico en la plaza Alonso de León por las injusticias e inhumanas acciones de Relaciones Laborales al despedirlos injustificadamente de su empleo únicamente por no comulgar con sus proyectos de afectar directamente a los trabajadores y apoyar directamente al sindicato que lucha por el bienestar de los trabajadores”.



“Continúan nuestros compañeros más fuertes debido al apoyo moral y económico de los trabajadores, de la comunidad, vemos con beneplácito como los estudiantes interesados en esta lucha han mostrado interés y se han adentrado en esta problemática laboral y lo que ha motivado más en gran forma a los compañeros es el apoyo indiscutible de sus familias exigiendo su reinstalación”.



“Pero también vemos con tristeza como las autoridades y dependencias locales y estatales después de haber recibido y haberles dado la confianza de darles el voto para dirigir nuestros recursos municipales y estatales para un bienestar familiar no se han dignado en tener un acercamiento con la intención de solucionar este problema que afecta a la comunidad y las familias de nuestros compañeros directamente”.



Hasta mañana