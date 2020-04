18 Abril 2020 03:10:00

Impunidad y corrupción

Buen día. La activista social Cristina Auerbach señala contundentemente a un empresario minero identificado como Miguel Valdés, de Minera El Junco, de reabrir sus cuevas en Sabinas para extraer carbón, no obstante que hace algunas semanas ahí un trabajador se accidentó, pero a su estilo ese hombre negó una verdad indestructible.



Miguel Valdés, añade Auerbach, hace años trabajó para los hermanos José Luis y Armando Guadiana en el pozo La Morita donde una explosión mató a muchos trabajadores e hirió a un niño, y en forma por demás criminal las familias no fueron indemnizadas. La concesión donde están sus cuevas se llama Cloete Norte y está cancelada.



¿Han visto todo lo que tiene Miguel Valdez?, cuestiona ella, “camiones de carga, maquinaria, una tienda, pero sus trabajadores no tienen el mínimo de seguridad para trabajar, y resulta que Protección Civil de Sabinas con el famoso Pichardo que continúa de jefe no le puede cancelar porque cuando acude argumenta que no hay nadie”.



Simplemente es una red de complicidades.



Y advierte la Dama de Hierro; “si cree Miguel Valdés como igual creyó durante muchos años Grupo México y otros empresarios, que a él, no le pasará nada, está muy equivocado, lo vamos alcanzar y que no le quepa duda”. Para amenizar el tema, termina diciendo Cristina, “como no tengo nada que hacer, puede ir a demandarme otra vez por difamarlo”.



Conversan sin cubrebocas



Únicamente en Monclova sucede esto; por las calles camina la gente y de pronto algunos se detienen a saludar de mano en plena pandemia a algún conocido o amistad, se ponen a conversar, pero se ¡quitan el cubrebocas para platicar a gusto!, tampoco guardan distancia y luego cuando terminan la conversación se despiden para continuar su rumbo y entonces ¡se lo ponen!.



Por eso pasa lo que pasa, y nomás aquí sucede esto, es como la gente que siempre camina a mitad de calle, no usa las banquetas y si bien es cierto que la mayoría están intransitables, en lugar de utilizar la orillita, circulan a mitad de la arteria y aunque vean que se aproxima un vehículo les importa un comino.



Coquizadora 1



Dicen que algo raro sucedió en la Coquizadora 1 porque afirman que a varios que los habían enviado a casa por ser hipertensos, diabéticos, etc, les requirieron para retornar a laborar a ese departamento, por lo que se reintegraron.



Entonces esos chavos dijeron que no podían reintegrarse porque de todas formas ya les habían afectado el premio por asistencia, pero aseguran que les dijeron que no había lío, que de todas formas iban a recibir la feria de ese incentivo mensual, y entonces algunos se reintegraron desde ayer, y dicen que el estratega opositor de la Sección 147, Gerardo Salazar se cuestionaba qué había acontecido.-



Reubican a mineros



La compañía Minera del Norte-GAN ante el cierre de su Mina 6 de la Unidad Minerales Monclova lo cual sucederá el próximo 2 de mayo, debido al desempleo que enfrenta la Región Carbonífera por baja demanda del carbón, ofreció a los trabajadores interesados la posibilidad de transferirlos a la Mina VII, Conchas Sur, Taller de Mina II o áreas de rehabilitación ecológica, y 80 se acogieron a la oferta laboral.



Se hizo oficial que habrá respeto a sus percepciones e incentivos, y que poco más de 80 trabajadores se acogieron a oferta empresarial y fueron reubicados en otras áreas, en tanto otro grupo adelantó que solicitaría la liquidación.



A extremar cuidados



Hasta inicios o mediados de junio terminará la Fase 3 de la pandemia o sea la etapa más crítica y durante todo este trayecto habrá una severa tendencia a la alza de infectados, según consideran autoridades y profesionales de la medicina. Posteriormente empezará a correr un término mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses para que exista un escenario menos complicado y más o menos el retorno a la normalidad.



Hasta mañana