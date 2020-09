26 Septiembre 2020 04:10:00

Inaugurará AMLO, si Sacyr termina hospital

Se tiene estimado que para el próximo 23 de octubre, cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador visite Pasta de Conchos para iniciar los trabajos de recuperación de los restos de 63 mineros fallecidos hace ya casi 15 años en la Región Carbonífera de Coahuila, también podría aprovechar para hacer el corte de listón en el hospital general de zona de Acuña, claro, siempre y cuando la empresa española que lo construye, Sacyr Alvarga, ahora si cumpla…



La realidad es que la empresa, de mala fama en sus proyectos y herencia del gobierno federal anterior, siempre ha quedado mal, por ello deberían de estar más que atentos los altos directivos del Seguro Social y así lo hace el maestro Javier Guerrero, secretario del IMSS a nivel nacional, de revisar que la empresa cumpla con lo que ha prometido por años y no ha cumplido…



No vaya a pasar lo mismo que ya ocurrió allá en la Región Sureste en donde el Presidente López Obrador les hizo el desaire porque él no entrega obras incompletas…



Veremos y diremos pues, si la mencionada constructora española cumple o si, como ha ocurrido, sigue en espera de que este hospital se entregue…



Y ya no digamos que le hagan una supervisión bien a bien en el inmueble, que ese es otro tema, que seguramente surgirá cuando ya entre en funcionamiento, pues antes de eso no se podrán enterar de las fallas que pueda tener por tanto tiempo demorado y de atraso en la construcción del tan urgido nosocomio…



Preocupación en IMSS por COVID



Aunque no lo acepta, ni mucho menos lo comentan, pero si atienden, en el Seguro Social de Coahuila, hay una preocupación importante por el tema de los positivos a esta enfermedad de la pandemia, ya que han detectado que una vez que se ha controlado la curva de contagios, lo que hoy se observa es una alta mortandad en cuando a personas de la tercera edad…



No sólo en Piedras Negras y Ciudad Acuña, (esta última con un bajísimo nivel de pacientes hospitalizados pero no por tener éxito en el tratamiento sino todo lo contrario), sino también en Saltillo y Monclova en donde se observa un elevado porcentaje de víctimas mortales que son de la tercera edad…



Al delegado Leopoldo Santillán le preocupa en especial esto, pues si la conciencia de la población ha logrado que baje el número de casos, ahora lo que se espera es que las personas de más elevada edad no fallezcan o que si padecen la enfermedad se les detecte a tiempo, pero con el temor que existe por acudir a la consulta, la tarea no es sencilla…



Se inunda Coahuila de autos chuecos



Debido a las restricciones que la Aduana de México y la norteamericana han impuesto en la frontera de Coahuila a la importación de vehículos usados, el estado se ha inundado de autos chuecos, chocolates u Onappafos que sin exagerar en la zona norte pueden sumar más de 30 mil vehículos. Más los de Monclova, Carbonífera, Saltillo y Torreón…



Y es que los comerciantes de autos, para no perder el negocio, les “recomiendan” a quienes se interesan en comprar un auto en sus lotes pues que lo compren “chueco” es decir sin importar y que le cuelguen placas de Onappafa, UCD Fedepafa o cualquier otra organización de los que protegen a los dueños de autos chocolate…



Si bien por la frontera de Piedras Negras el cruce es menor, en donde ya se convirtió en una costumbre es en la Aduana de Acuña, donde el paso de autos chuecos con destino a Coahuila es a diario y por decenas con la complacencia de los trabajadores de la Aduana local…



Esperemos que pronto le pongan freno a esta situación, porque esa saturación de autos chuecos provocará factores de riesgo y también que el ingreso de impuestos por la importación simplemente no exista…

Esperemos que el SAT, la Aduana de Acuña ya frenen esos “acuerdos” que hay con los loteros y también que se pongan de acuerdo con Paúl del Rincón para que en el caso de Piedras Negras se abra la frontera para la importación legal de autos usados…



En Juárez y Nuevo Laredo se hace en promedio a 30 vehículos por día, pero el riesgo para los de Coahuila que van a importar allá es alto, muy alto…



Ruta de la muerte



El delegado del Instituto Nacional de Migración en Coahuila, deberá de instalar de forma más constante retenes y operativos en Múzquiz o la Región Carbonífera para frenar la ruta de la muerte por la que pretenden ahora cruzar los migrantes hacia Estados Unidos…



Los migrantes se arriesgan ahora por la ruta Múzquiz-Boquillas del Carmen que es de lo más peligrosa y en una zona deshabitada que simplemente corren un riesgo más alto de morir quienes por ahí pretenden cruzar para llegar a ciudades como San Antonio o Houston…



Esperemos que el general José de Jesús Barajas aplique más operativos en esa zona y así evitar que los traficantes de personas operen y arriesguen la vida de cientos de migrantes…