16 Diciembre 2020 03:10:00

Incertidumbre en AHMSA

Buen día .El domingo anterior apareció una nota en El Sol de México y luego replicada por otros medios electrónicos, consistente en que magistrados de justicia federal cancelaron la orden de aprehensión contra Alonso Ancira hoy por hoy todavía presidente de AHMSA, pero entonces esa misma tarde consultamos con fuentes bien informadas y no es cierto, es noticia falsa.



Ancira sigue atorado en España, tal vez ahí pasará la Navidad y Año Nuevo, si es que antes no lo extraditan, pero lo grave no es el delito que le imputan de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sino que ya estando en México se produzca una avalancha de cargos ocultos bajo la manga que lo dejen mucho tiempo en la cárcel al menos durante este sexenio.



Pese al arguende del supuesto combate a la corrupción únicamente Rosario Robles está en la cárcel, aunque ya le están disfrazando su salida al estilo de Emilio Lozoya, al pueblo pan y circo, ese siempre ha sido el truco desde tiempos inmemoriales para disfrazar la presencia frecuente de la muerte y hambruna e incapacidad para gobernar.



¿Emplazamiento, a huelga?



Antes de tres meses se supone que debe estar resuelta la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo entre la Sección 147 del Sindicato Democrático y la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México, se supone entonces que debe estar en la parte final de la cocción el emplazamiento con aviso de huelga para el 5 de marzo.



Como vacuna, tal vez únicamente, porque se desconoce qué traerá Relaciones Industriales de AHMSA en el portafolios desde finales de febrero cuando inicie el proceso de negociaciones, y para entonces seguramente salvo alguna catástrofe, será la Alianza Minero Metalúrgica Internacional con Julio Villarreal al frente el nuevo socio mayoritario.



En caso de alguna propuesta desagradable en la revisión contractual la ley ofrece a los trabajadores la huelga como herramienta defensa, por eso ya deberán tener lista la papelería porque la ley obliga a colocar el emplazamiento al menos con 60 días antes de la fecha de vencimiento.



Avanza carpeta



Dicen en bares y cantinas que el Sindicato Democrático tiene agenda con el jerarca de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora para dar los últimos toques a la carpeta de investigación por el asunto del probable desfalco a la Sección 288 detectado al término de la revisión del tabuador.



O sea que los papeles de la carpeta de investigación están a punto de ser remitidos ante el Juez de Control y si esto llega a suceder, a partir de ahí iniciaría la cuenta regresiva, lo cierto es que se aproxima abril donde para entonces la tesorería sindical de la Sección 288 ya deberá tener lista la pachocha de la prohuelga para reembolsarla en mayo.



Si en estos momentos la Sección 288 tuviese que reembolsar la lana a la gente sindicalizada de AHMSA 2 faltarían casi 4 mil bolas o sea por cabeza, 3 mil 850 pesos para ser exactos y ahora ya ni modo de pedir prestado a Alonso Ancira para detener el slider.



El Tribunal Electoral de Coahuila resolvió que los alcaldes y regidores que están en el cargo desde 2017 podrán seguir si el partido al que pertenecen los postulan nuevamente y la ciudadanía los elige en el cargo en las elecciones del 6 de junio de 2021, pero todavía falta ver si no hay impugnaciones ante los tribunales federales de justicia electoral, por lo pronto ya dieron un paso hacia adelante.



¿Y si Alonso Ancira continúa encarcelado en España o extraditado y luego encerrado en el tambo por largo tiempo en México que sucederá?, cuestionaron preocupados trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México por el futuro de casi 100 mil empleos directos e indirectos que genera este emporio acerero en las regiones Centro, Carbonífera y Desierto de Coahuila, está cañón ese jale.



Hasta mañana