Inconformidad

EN TIEMPO Y forma se publicó en este mismo espacio, sobre la lista que dio a conocer la Liga Mexicana de Béisbol, sobre los peloteros que quedaron restringidos que simple y sencillamente no estamparon su firma en su respectivo contrato y debido a ello, no podrán ver actividad en la campaña del 2020, en donde aparecían tres que jugaron con Saraperos la campaña anterior.



ELLOS SON, DEMETRIO Gutiérrez, Carlos Mendivil y Héctor Ambriz, los otros peloteros son: Zack Segovia de los Bravos de León, Jorge Quiñonez de los Rieleros de Aguascalientes, Alex Sanabria de los Rieleros de Aguascalientes, Leo German de los Tecolotes de los Dos Laredos y Kenneth Signan también del mismo equipo.



SOBRE ESTE TEMA, que nos ocupamos ayer, hoy lo volvemos a hacer, porque recibí un comunicado de mi gran amigo y comunicólogo de Torreón, Mario Claudio Martínez Silva quien nos presento el panorama de uno de los afectados, y que expone su situación, porque de la noche a la mañana se quedó sin “chamba”.



¿QUIÉN TIENE LA RAZÓN?



LEONARDO MISAEL GERMAN alzó la voz; tan pronto la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) publicó la lista de jugadores restringidos, en la que él aparece, de inmediato utilizó las redes sociales para hacer pública su inconformidad, seguramente habrá consecuencias, las cuales se conocerán en su momento.



EL JUGADOR SOLICITO un sueldo a Tecolotes de los Dos Laredos, la directiva ofreció una cantidad menor, Germán se negó a firmar y vino la suspensión; otros compañeros de profesión corrieron la misma suerte, pero Leo fue el único que hizo pública su inconformidad.



¿EN ESTE CASO quién tiene la razón, Tecolotes o el jugador? es difícil saberlo y un arbitraje al estilo de las ligas mayores, sería una solución favorable para ambas partes. Un organismo neutral que tome la decisión, suena como una medida acertada.



MIENTRAS TANTO YA hay algunos jugadores que no tendrán acción en la temporada 2020, con las consecuencias que eso conlleva ¿cómo llevar el sustento a sus hogares?



SE HA DICHO hasta el cansancio que en el béisbol mexicano hace falta un sindicato y una Asociación de Jugadores; dichos organismos no como enemigos de las ligas profesionales, sino como órganos conciliadores que busquen el beneficio de ambas partes; es importante recalcar que para que exista el espectáculo del béisbol profesional, se necesitan empresarios que inviertan su dinero, pero también se requiere la materia prima, que es el jugador.



COMO SE ANTOJA difícil que los peloteros se unan, una buena medida sería que, si el jugador no se arregla con su equipo, entonces reciba la oportunidad de contratarse con otra organización.



HOY QUIENES SIMPATIZA con Tijuana, Monclova o Yucatán, aseguran que la LMB está mejor que antes; señalan que se acabó el monopolio de Tigres, Diablos y Sultanes; la realidad es que la situación es la misma, sólo que ahora con otros equipos protagonistas; desgraciadamente para los jugadores, ellos una vez más son los perjudicados.



HAY ELEMENTOS QUE logran buenos contratos en ambas ligas, por lo que están en zona de confort, por lo que no les interesa la creación de un sindicato y de una Asociación de Jugadores.





HOY LA PREGUNTA es muy sencilla y la respuesta complicada ¿qué pasaría si los integrantes de los 16 equipos de la LMB se niegan a jugar, a menos que sus compañeros restringidos reciban la oportunidad de contratarse con otros equipos?



LA SOLUCION PARECE complicada y los jugadores la tienen en sus manos.



COMO LO EXPONE, Claudio la situación parece complicada, y no es la primera vez que se menciona sobre la formación de un sindicato que tanta falta está haciendo, no solo por esta situación, también por aquellos peloteros que en su momento se retiran y algunos de ellos, sin tener un sustento para mantenerse el resto de su vida.





ASI COMO LEO alzo la voz, me parece que todos deberían de hacerlo, porque el béisbol de la Liga Mexicana sigue teniendo algunas deficiencias y es muy claro que quienes están más desprotegidos son los protagonistas, y simple y sencillamente porque ellos no han querido adoptar la idea de integrar un sindicato, y solo lo hacen cuando les aprieta el zapato.





AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.