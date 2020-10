28 Octubre 2020 04:10:00

Incongruencias del alcalde de Eagle Pass

Quienes están extrañados por los consejos y recomendaciones de su alcalde son los habitantes de Eagle Pass…



Pues por un lado le pide a la población que no envíe a sus hijos a la escuela, donde las clases son presenciales desde la primera semana de este mes de octubre, por lo que considera son riesgos elevados de contagio y por otro lado defiende y dice que todo está muy limpio en el casino que tiene la ciudad y que opera las 24 horas del día…



No se entiende esa postura de cuidar la salud de los habitantes para que no vayan los menores a clases, pero eso sí, recomienda que está muy limpio, muy sanitizado y sin problemas el casino Lucky, donde seguramente sí harán un esfuerzo en ese tema, pero el permanecer en encierro por horas, con gente que viene de todas partes de Texas y que acude de manera continua a hacer apuestas, ahí sí no hay ningún riesgo ni para los asiduos apostadores ni para los trabajadores que retornan a sus casas todos los días y en general para la población de Eagle Pass…



Van más de cuatro mil 200 infectados de coronavirus en la pandemia y casi 140 fallecidos y el alcalde considera que es más peligroso que los niños asistan a clases a que los adultos asistan al casino. Así está el criterio de quien gobierna la ciudad…



El ganado que voló en Múzquiz

El que trae problemas en Múzquiz y probablemente pronto con la Fiscalía de Justicia del Estado es el integrante de la fundación Chilo Flores, Antonio Flores…



Pues resulta que el ganadero Tony Flores fue denunciado públicamente por don José Armando Maltos, también de ese municipio, pues desde hace varios meses le vendió un hato ganadero de raza Angus y Charolais y es fecha que el comprador se ha hecho ojo de hormiga y ya no le contesta ni el teléfono…



Peor el asunto porque don Armando lo ha acusado incluso de que alteró los documentos del acuerdo de compra venta y no sólo no le ha pagado el resto del monto total del ganado sino que además alteró el valor de cada res en los documentos que firmaron…



Ya el asunto lo van a presentar ante el delegado de la Fiscalía Ulises Ramírez Guillén, aunque ven difícil que prospere, pues los casos de robo de ganado y este tipo de fraudes en la delegación de la Carbonífera de la Fiscalía del Estado simplemente duermen el sueño de los justos y son archivados hasta que el denunciante se canse o fallezca del coraje…



Acuña decide también cierre de panteones

En donde se tomó una decisión muy madura y sabia fue en el municipio de Acuña, que gobierna Roberto de los Santos…



Y es que luego de que en principio se había pronunciado el alcalde de que en esa ciudad sí se permitiría la visita a los panteones este fin de semana de Día de los Muertos, el munícipe ha reflexionado y se alinea con lo dispuesto por las autoridades de Salud del estado para determinar el cierre de estos lugares y evitar concentración de gente y riesgos de contagios de coronavirus…



Aunque se había planeado con orden el que permanecieran abiertos, la medida es mucho más sensata así, pues la gente, sobre todo la que viene de Estados Unidos, no razona de la misma forma que en Acuña o Piedras Negras y el asunto podría ser riesgoso en materia de salud…



Por ello, lo que sigue es guardarse el fin de semana o si se prefiere adelantar la visita a los campos santos para recordar y elevar una oración por aquellos que se nos han adelantado en el camino…



Muy felicitado Leocadio Hernández

El que estuvo de manteles largos ayer fue el dirigente de la CTM, Leocadio Hernández Torres, pues sus secretarios generales de una veintena de empresas lo festejaron en uno de los saloncitos de la central obrera ahí en la colonia Las Fuentes…



Leocadio cumplió 68 primaveras y con pastel y Las Mañanitas fue felicitado por sus afiliados y por supuesto por su hijo Leocadio Hernández Hernández…



El evento se realizó ayer a media tarde y tras una plática con sus dirigentes de cada empresa, el mandamás de la CTM dio por concluida la reunión y despidió a los amigos que acudieron a felicitarlo…



Alerta en Pueblos mágicos de Coahuila

Con la reducción que habrá en materia turística a nivel federal, el panorama para los siete pueblos mágicos de Coahuila es sombrío, pero no sólo eso, sino que además para continuar siendo “pueblos mágicos” ahora dichos municipios a nivel nacional deberán de cumplir con una serie de lineamientos establecidos por la Secretaría de Turismo y que sin duda serán subjetivos y a varios de los de Coahuila les provocará el revés en cuanto a la permanencia del status..



Resulta que para continuar siendo Pueblo Mágico, se aplicará una valoración de al menos 12 puntos entre ellos algunos como la valoración de planeación municipal, reportes de información, estadística y geografía, revisión de infraestructura y equipamiento turístico, revisión de las condiciones de bienestar, clima laboral, evaluación de atractivo turístico limpieza, baños públicos y encuesta a residentes y turistas, algo que muchos no van a poder cumplir, porque aparte de esos requisitos, no habrá dineros federales para dichos pueblos este año 2021…



Ya imaginamos a Parras de la Fuente y su alcalde Ramiro Pérez Arciniega, quien junto con los dos exalcaldes anteriores simplemente convirtieron a dicho municipio en uno carente de orden, limpieza e infraestructura turística adicional…



E igual hay otros municipios, donde la situación dejó de ser del interés de quienes administraban los comités de Pueblo Mágico pues ya no había presupuesto qué manejar…