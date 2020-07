25 Julio 2020 03:10:00

Incorruptibles

Ahora resulta que en México hay puro funcionario y político incorruptible y un gran mentiroso que es Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, que desde su extradición soltó una larga lista de nombres y montos de a quiénes soborno.



Que si el panista Ricardo Anaya siendo legislador en ese entonces recibió 6.8 millones de pesos mediante un tercero, el también ex candidato a la Presidencia de la República respondió “Absolutamente falso y absurdo”.



Lo mismo diría el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no hubo sobornos para aprobar la reforma energética, como lo acusó Emilio Lozoya, ex director de Pemex.



Si los políticos pueden ser tontos pero no tontejos, seguramente van a reconocer que recibieron millones de pesos por aprobar.



Sólo los que recorren esos caminos saben que siempre ha existido, la “compensación”, “el apoyo” concesiones para aprobar lo que un Presidente, Gobernador o Alcalde quiere.



Así que ni se desgasten en negarlo o jurar que nada es cierto, porque no son la honestidad andando, no por nada quieren seguir de un puesto a otro…de todos los partidos, incluyendo a los de Morena, que no son santos.



Alhóndiga



Justo donde inició el movimiento independentista se reunieron los gobernadores de la Alianza Federalista que insisten en reclamar participaciones justas a la Federación, el de Tamaulipas aprovechó para negar haber recibido sobornos.



Asistieron ocho de 11, algunos mandaron representantes excepto el de Chihuaha, Javier Corral, que no fue, los mandatarios caminaron por las calles de Guanajuato.



El tema central es demandarle a AMLO retribución de los recursos, las cifras del Covid-19 en cada Estado, las estrategias para la recuperación económica.



Anuncian suma de dos gobernadores más, el de Querétaro y Guerrero, por su puesto que en la reunión estuvo el de Coahuila, Miguel Riquelme; el de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca.



Prima de AMLO



Pese a que la pandemia este domada como dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el coronavirus cobró la vida de la familia completa de su prima Úrsula Mojica Obrador, operadora de Morena, en Tamaulipas.



El pésame y las condolencias por la muerte de su prima no se hicieron esperar, Alejandro Rojas Díaz Durán lo hizo vía redes acompañado de una foto con fallecida.



La prima de AMLO sería la tercer víctima de Covid en la familia, antes había muerto su esposo e hijo.



Indecisión



Son precisamente las cifras de muertes y casos de Covid-19 que tienen a Coahuila en semáforo rojo los que hacen dudar a las autoridades electorales de llevar a cabo la elección en octubre.



Quizá les resulte la jugada a los de Morena, los que piden se cancelen y los más urgidos en anular el proceso con eso de que ni candidatos tienen y aunque el PAN lo tiene definidos, no se notan y también le apuestan a empatar tiempos.



Al día de ayer se dieron 335 nuevos casos en Coahuila, Saltillo, Piedras Negras y Torreón los punteros, 60, 49 y 48; pero Torreón sumó 611, Acuña 458 y Piedras Negras 405



El problema no son los oficiales, hospitalizados ni los que fallecieron, sino los asintomáticos que han hecho un regadero del virus encendiendo alerta roja en centros de trabajo, Takata, HFI e incluso AHMSA.



Los del PRI siguen firmes en la postura, que las elecciones se tienen que celebrar en este año para tener diputados locales en enero, así que los candidatos andan en campaña, con sus respectivas medidas sanitarias.



Total al que le toque ni modo, si se contagió o si se murió, el que sigue la rueda de la fortuna política no debe parar, que gire, gire y gire, ¿con los mismos? ¡y qué tiene!