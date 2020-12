20 Diciembre 2020 04:10:00

Independientes

Las puerta del IEC que comanda Gabriela de León siguen abiertas para los independientes.



Anoche se rumoraba que hoy habría movimiento en las oficinas del Instituto en Monclova porque dos aspirantes amenazaron con ir a presentar su carta de intención.



Uno de ellos, empresario, no lo tenía bien definido, aún lo estaba pensando.



El otro sería el regidor independiente César “El Transparente” Flores Sosa que estaría descalificado.



Uno de los requisitos para contender a la alcaldía sin el sello de un partido político es no ser afiliado o su equivalente a ningún organismo.



En las últimas semanas el regidor se ha manifestado abiertamente con los de Morena y con eso quedaría fuera.



SUEÑO GUAJIRO



Hasta ahora el único que se atrevió a presentar su carta de intención es Édgar Ávila.



El ex funcionario municipal en la administración de Armando Castro es duramente criticado por su sueño guajiro.



Los que saben de política no le ven mucho futuro al también empleado de Seguro Social.



Es más lo que tiene por perder que lo poco que pueda ganar.



EL DOCTOR LIÑÁN



Desde hace más de un mes Javier Liñán ya se ostentaba como doctor en Derecho y resulta que apenas ayer se graduó.



Tal vez ya había terminado el doctorado pero le faltaba el papelito que lo acredite como tal.



Liñán tiene una larga trayectoria como abogado, para unos bueno para otros no tanto, sin necesidad de hacerse pasar por lo que no es.



Pasaría desapercibido el caso si el ahora doctor en Derecho no estuviera en la lista de aspirantes a la alcaldía de Frontera, porque lo que primero que le señalaron fue el engaño.



CON PADRINOS



Por cierto que los padrinos de Javier Liñán quieren jugar a la política como si fuera carambola de dos bandas.



Cuestionados por su oscuro pasado, en Frontera aseguran que además de apoyar al abogado también están alentando a Javier Castillo.



El joven, que tuvo un fugaz paso por el Club Rotario, no es la primera vez que aspira a la alcaldía.



Los que apadrinan a los Javieres le apuestan a que cualquiera de los dos pueda quedarse con la candidatura.



Liñán por Acción Nacional y Castillo por la vía independiente.



LLEGA MATERIAL



Esto de la primera fase de la vacunación ya está tomando forma.



Miguel Ángel Riquelme anunció ayer que recibieron el material que se usará para aplicar las primeras dosis al personal de salud.



Entre el gobernador y el alcalde Alfredo Paredes se están coordinando para supervisor que las vacunas lleguen a los que están en la primera línea de batalla, a los medicos y enfermeras.



Paredes reiteró que no habrá, por ahora, vacunas para los alcaldes.



IMPULSOR, NO CULPABLE



Mire usted, el señor presidente López Obrador ha sido el impulsor, no el culpable, de que se hayan perdido 12 millones de empleos en México.



Es el responsable de que, de acuerdo con datos de Unión de Tiendas de Autoservicio, la gente compre en promedio, un 30 por ciento menos de comestibles indispensables como la carne, huevos, frutas y verduras... además de la leche.



López Obrador y su gobierno es sin duda el viento que que se ha llevado a la quiebra a más de 2 millones de pequeñas empresas en los recientes tres meses.



Basta sólo con voltear a ver el caso de AHMSA y Alonso Ancira.



Y sin embargo, a pesar de la crisis de Altos Hornos, Monclova se mueve.



Sin duda que el de López Obrador es un gobierno con suerte.



Millones de personas se quedan sin trabajo y se lanzan a la informalidad... a vender en la calle, a vender lo que sea y lo que se pueda... vender por redes sociales, hacer pasteles, tacos, tamales y elotes.



Con eso a la gente les medio alcanza porque, por ejemplo, a este gobierno con suerte, le cayó de perlas suspender clases.



Los padres no gastaron en uniformes escolares, no gastaron en comprar mochilas a capricho de los niños... ahorran gasto de gasolina al no llevar a los hijos al plantel... ahorran los que hacen home-office... ahorran en ropa porque no salen de casa...



No es que la economía esté apuntalada, es que está de suerte.