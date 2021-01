31 Enero 2021 03:10:00

Indisciplina impune

Buen día .Cuando la Covid-19 asoma su monstruoso rostro antenado y enrojecido contaminando con escalada cada vez más feroz, habría también que preguntar a autoridades locales por qué son indiferentes a la indisciplina de estólidos e indisciplinados, en el caso Monclova dice la vox populi que urge reestructura de mandos de algunas dependencias encargadas de prevenir.



La vacuna para someter a los demonios sueltos del coronavirus es la disciplina, pero los estólidos invaden calles sin cubre boca, e igual vendedores ambulantes y semifijos en vía pública, no hay autoridad ni en sitios callejeros donde preparan alimentos, por eso la estadística de contagios tose a diario con mayor intensidad, y la lista de defunciones enluta a todos.



Inspectores, vigilantes, o como se les llame en el municipio, no están capacitados, ni sirven para maldita la cosa; el viernes a plena mañana afuera de Banamex Pape una mujer tosía y vomitaba sin freno en la banqueta mientras hacía fila, pero fueron indiferentes en lugar de tomar precauciones correspondientes, de ingresar a la sucursal se imaginarán el futuro de ser portadora del virus.



La Covid-19 no se mata con discursos de caricaturas del PRI como Lopitoz con sus estampitas, con sus sandeces del coctel de ignorancia, cinismo e indiferencia de que el coronavirus cayó como anillo al dedo en México, o locuras de que se adquiere por mentir, robar y traicionar.



La derechización de Morena y su gobierno ha propiciado actos violentos de la militancia nacional en la sede del CEN, exigen los manifestantes que los candidatos sean militantes y no corruptos del PRIAN, que ingenuos; o personajes con imputaciones de violaciones múltiples como Félix Macedonio Salgado, candidato impuesto a gobernador de Guerrero, así se maneja Lopitoz.



Guadalupe Fraire



La ciudadana Guadalupe Fraire, dice; “en el tiempo que ejercí mi profesión como científica política tuve oportunidad de conocer y trabajar con personas de gran integridad que le otorgaban una gran dignidad al servicio público”.



“Una de esas personas es un hombre cuyo amor por Coahuila es genuino, un coahuilense eficiente, abierto al diálogo, dispuesto a encontrar un piso común que beneficie a toda la población, aunque pensemos diferente, aunque nuestras ideas sean distintas”.



“En una época de grandes riesgos para el país, es esperanzador saber que al menos mi tierra, mi Monclova querida, tiene la posibilidad de tener un presidente de gran experiencia en la administración pública y de gran calidad humana”.



“Tiene conocimiento y probada capacidad de gestión, lo cual beneficiaría grandemente a nuestro municipio, las ideologías están desdibujadas, son volubles y mutantes, aquí nos hace falta eficacia, integridad, liderazgo y honestidad, sin importar el partido que lo postule, esas cualidades las tiene el doctor Mario Dávila Delgado a quien respeto, admiro y con quien coincido en lo esencial”.



Vence plazo de registro



Hoy vence el término por cierto al interior del PAN para el registro de aspirantes a la candidatura a diputados federales, es posible que lo haga el alcalde Alfredo Paredes López y luego tendrá que pedir licencia al cargo, ojalá que antes depure al deficiente de las dependencias municipales que supuestamente se dedican a prevenir la pandemia porque nomás no sirven para maldita la cosa.



Mientras tanto, las inversiones en Monclova llegan únicamente en discursos, aumenta la mancha cancerígena del desempleo, la compañía Lear Corporation intensifica la evacuación de personal de todos los niveles, desde sindicalizados, empleados, y obviamente con réplica en proveedores comerciales, y toda clase de proveedores de bienes y servicios.



Hasta mañana