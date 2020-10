21 Octubre 2020 03:10:00

INE es fiasco

Buen día. El Consejo del V Distrito del Instituto Electoral de Coahuila acordó ayer en sesión efectuar este miércoles un recuento voto por voto y cotejo de actas de escrutinio en 190 de 259 casillas instaladas en los comicios del domingo anterior debido a detección de inconsistencias, y al respecto el PAN calificó de fiasco la labor operativa del Instituto Nacional Electoral (INE).



José Alonso Canales, representante panista ante el IEC calificó de fiasco la labor operativa del INE porque el domingo de entre la fila de votantes, ahí mismo a casi 300 ciudadanos los designaron funcionarios de casilla para reemplazar ausencias. Todos coinciden que el resultado es irreversible por la diferencia abismal, pero los partidos intentan rescatar votos para luchar por más pluris.



Covid en SND



Efraín Martínez Macías, presidente del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Sindicato Nacional Democrático se sintió mal de salud, acudió al consultorio de prestigiado médico local, y el diagnóstico del galeno es que tiene coronavirus por lo que se mantiene en aislamiento domiciliario mientras pasa la tempestad.



Pronta recuperación, al igual que a todos aquellos que están en cama por cualquier enfermedad, la recomendación es que cuando una persona sienta que su organismo está registrando complicaciones inmediatamente debe acudir a revisión con un buen médico, esto es más prioritario que el examen.



Los expertos en el tema dicen que lo primero es lo primero, o sea acudir al médico y atender sus indicaciones de aislamiento y tomar medicinas, inmediatamente después al examen y no a la inversa porque los resultados tardan dos o tres días y en ese período el virus puede cobrar amplia ventaja y entonces las consecuencias.



Primero consulta



Se evita con la reclusión domiciliaria infectar a la familia, vecinos y sus familias, compañeros de trabajo y sus familias, y pare usted de contar, las estadísticas establecen que en muchos casos las defunciones se producen porque la persona al no atenderse oportunamente, esto permite que el veneno avance considerablemente en lo que decide ir al examen y esperar resultados.



En el caso de Efraín, apenas el domingo anterior estuvo velando a su señor padre don Juan Martínez Cabrera quien falleció a consecuencia de larga enfermedad que padecía desde finales de 2019, en fin, por lo pronto hay que exigirle hasta a nuestra propia sombra que se ponga el cubre boca y que guarde sana distancia.



Monclova no debiera tener muchos casos de Covid-19 porque carece de excesiva movilidad social, los camiones de transporte urbano lucen vacíos o semivacíos, los choferes operan aburridos contando los baches, las tiendas están también desoladas, y abunda el desempleo, entonces no debiera haber riesgo de contagio, pero el caos es por tanto canijo sin las medidas de protección, incluyendo embarazadas que deambulan como si nada, igual que Armando Guadiana.



Plantan al INE



Ojalá que el electorado que el domingo acudió a las urnas resulte 100 por ciento ileso, pero ese día 300 personas dejaron –plantadas- a las autoridades electorales del 5 distrito con cabecera en Monclova porque aunque recibieron capacitación para fungir como funcionarios de casilla, finalmente no se presentaron por temor a contagiarse de coronavirus.



De acuerdo al reporte de ayer de la Secretaría de Salud, la cantidad de casos actos activos de Covid-19 en Monclova es de 114, hasta hace días era de 210, una desescalada importante, pero registró dos defunciones y 12 nuevos casos de la enfermedad, y desde el inicio de la pandemia han sanado 3 mil 144 personas y 64 permanecen internadas en el IMSS, el restante en aislamiento en domicilio particular.



Hasta mañana