22 Agosto 2020 04:04:00

Infiernos ambientales

La Comarca Lagunera es una de las regiones más contaminadas del país y acaso del mundo. En la nueva edición de Espacio 4, la periodista Lilia Ovalle identifica tres “infiernos” y subraya la voluntad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer efectivo el derecho humano al aire limpio y al agua para el bienestar.“Infierno 1: el hato ganadero. En enero de 2019, especialistas europeos publicaron el primer mapa global de amoniaco atmosférico (NH3), elaborado a través de registros satelitales que permitieron determinar las zonas del mundo de las cuales emanan altas emisiones de gases de efecto invernadero, derivadas de procesos industriales. En este ranking, elaborado por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS, por sus siglas en francés) y la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), Torreón aparece como la cuarta ciudad del mundo con más emisiones hidróxido de amonio, entre 2008 y 2016 (…).“La vocación industrial, agrícola y ganadera de La Laguna, región que comparten ciudades de Coahuila y Durango, y en particular Torreón, como eje de la zona metropolitana, ha puesto en riesgo a sus habitantes, quienes han vivido contingencias ambientales por altas concentraciones de plomo en el aire derivado de los procesos metalúrgicos, así como el hidroarsenicismo, producto del abatimiento del acuífero principal (…).“Infierno 2: el plomo en el aire. A finales de 1999, el doctor en ciencias, Francisco Valdés Pérezgasga, emprendió una defensa pública ambiental luego de que el pediatra Manuel Velasco Gutiérrez reportara insistentemente a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el caso de niños de escasos recursos de Torreón intoxicados con altas concentraciones de plomo en sangre (…).“En el año 2001 es cuando viene el CDC de Atlanta y da un número de 7 mil niños envenenados, pero no hicieron un conteo hacia atrás sobre personas adultas contaminadas, porque se concentraron en los menores. Ese fue un caso paradigmático porque finalmente se logró abatir el número de niños intoxicados”. Hoy, nos platica el doctor Velasco, hay un promedio de 4, 5 o 20 casos al año, cuando antes eran 100 (…).“Infierno 3: la planta de cianuro. La planta de cianuro de sodio que la empresa The Chemours Company instala en Dinamita, en el Valle del Guadiana de Gómez Palacio, Durango, vecino inmediato de Torreón, ha generado un conflicto social por motivos ambientales (…). En rechazo a la instalación de la planta, los campesinos configuraron el Frente Unido de Pueblos en La Laguna, en el que participa la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). A la lucha se sumó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien visitó dos veces la zona para brindar su apoyo moral.“En marzo de 2018, una protesta pacífica de campesinos fue reprimida por la policía, la cual utilizó la fuerza para dispersarlos (…). Aunque los campesinos tuvieron apoyo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fue la asesoría y actuación de un abogado local la que determinó un giro valioso en el tema, pues interpuso un amparo sólido que prosperó e impidió la continuación de la construcción. No obstante, en mayo pasado se informó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la suspensión provisional (…).(Texto completo en: http://www.espacio4.com