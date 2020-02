20 Febrero 2020 03:10:00

Información en sigilo

Buen día. En sigilo directivos de las secciones 147 y 288 ventilaron la mejoría a incentivos, hay quienes afirman que se apagó la lumbrita luego de angustia por la caída de la producción y en consecuencia de ingresos de los trabajadores, más complicada la situación de aquellos que registran más deducciones que percepciones.



Epidemia de demandas



La compañía denominada “Ball y Servicios para la Industria” fue demandada laboralmente por 14 trabajadores ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por incumplimiento en pago de salarios, además que durante años ha dispuesto ilegalmente, de acuerdo a la demanda colectiva, las aportaciones al Infonavit.



Aplica esa compañía la retención pero no entrega el recurso a la dependencia, señaló el representante de los afectados Juan Irribarren Camacho, por lo pronto 14 trabajadores de esa empresa que opera al interior de AHMSA la demandaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.



Juan Irribarren Camacho, es el representante legal de los trabajadores, y resaltó que la compañía es propiedad de Jaime Ballesteros Náñez, y que demandaron embargo precautorio de bienes para garantizar finiquitos y salarios caídos, en total suman 81 trabajadores en esa empresa, pero el dueño argumenta que no tiene liquidez porque AHMSA tampoco le ha pagado-.



Embargan a IFESA



Por lo pronto chupó faros la empresa Industria Ferroviaria Felán S.A. (IFESA) propiedad de Alfonso Felán porque la Junta Local de Conciliación y Arbitraje expidió una orden de embargo precautorio a efecto de secuestrar bienes que garanticen el pago de salarios caídos y finiquitos de 51 trabajadores de esa compañía contratista que en todo el 2020 únicamente una semana les pagó.



Y cuando los trabajadores empezaron a protestar tras varias semanas de incumplimiento de salario los despidió, pero IFESA dicen que continúa operando al interior de la siderúrgica local en reparación y mantenimiento de las vías férreas.



El lunes hicieron una marcha por bulevar Pape; luego el martes bloquearon 3 minutos esa misma vía, además efectuaron una marcha desde el exterior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje hasta el Teatro de la Ciudad donde intentaron infructuosamente de entrevistarse con el gobernador.



Ayer miércoles estaban listos para una caminata a Saltillo para plantarse afuera de Palacio de Gobierno, y hasta acudió Juan Cortez un pastor religioso para hacer oración, y cuando ya estaban listos para ese desafío, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje les informó que ya había emitido la orden de embargo precautorio por 2.6 millones de pesos contra el empresario Alfonso Felán.



El abogado de los trabajadores Cristian Ponce acompañado del actuario y policías se fueron a iniciar la diligencia de ejecución de embargo, y por eso quedó en suspenso la marcha, pero probablemente ya no la lleven a cabo. Las opiniones dicen que los contratistas deben tener un guardadito para enfrentar este tipo de contingencias.



Agreden a trabajadores de Simas



Magdaleno Sánchez García, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Simas, dice que muchos usuarios morosos agreden verbal y físicamente a los trabajadores cuando van a cortarles el servicio de agua en base a una orden de trabajo para las cuadrillas expedidas por la dependencia.



No solamente los insultan, sino que agarran algún objeto para golpearlos por lo que entonces la recomendación de la dependencia y del sindicato para ellos es que cuando vean que están en situación de riesgo es mejor retirarse y así evitar complicaciones. Probablemente esto se complique por la precaria economía local y más aún en la temporada de verano.



La multicitada inversión de 50 millones de pesos al Hospital General de Zona 7 del Seguro Social anunciada desde hace varios años no ha sido aplicada, y difícilmente será liberado el presupuesto, así las cosas está prohibido enfermarse.



Hasta mañana