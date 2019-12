14 Diciembre 2019 04:10:00

Informe breve en Villa Unión

YA COMENZARON LOS DOLORES de cabeza en el Hospital General de Zona 11, en donde parece que el nuevo mandamás, el médico Tomás Solís Cortés, ya comenzó con escasez de todo, hasta de gasolina…



LAS MALAS DEcISIONES DEL director médico incluso ocasionaran que ya un grupo de familiares de un paciente pretendieran golpearlo dentro del nosocomio, desesperados porque nunca les firmaron un traslado a oncología allá en Monterrey y finalmente las consecuencias fueron fatales…



NI QUE DECIR QUE el médico permite delegar en segundas y terceras personas asuntos de mucha importancia lo que le provocará de forma constante problemas y más problemas…



ESPEREMOS QUE NO LE haya quedado grande el puesto al directivo o que el anterior jefe haya dejado muy arriba la bandera de servicio, porque el hospital de zona 11 es uno de mucha calidad, de mucho prestigio como para que lo dejen caer de esta forma…



LOS ESCáNDALOS POR FALLAS y pro situaciones realmente desesperantes están a la orden del día…



III

POR VILLA UNIóN SE DIO el informe del primer año de gobierno de la administración municipal en donde la alcaldesa, Narcedalia Padrón Arizpe no asistió, se reportó enferma y hospitalizada, por lo que fue su primera regidora la que encabezó el evento…



EL INFORME SE DESARROLLó en las instalaciones del DIF ya que no hay un auditorio adecuado o no se pretendió hacer un evento muy concurrido, apenas unas 20 personas invitadas, el Cabildo y un buen número de representantes de medios de información y de redes…



LA REGIDORA SE DEDICÓ SOLO a leer una pequeña introducción para luego hacer la entrega del documento al Cabildo…



EN REPRESENTACIóN DEL GOBERNADOR, Miguel Ángel Riquelme, asistió el secretario de Seguridad Pública José Luis Pliego Corona, quien reiteró todo el apoyo para el ayuntamiento por parte del ejecutivo estatal y también de las autoridades de Seguridad federal…



AFUERA ESTUVO UN BUEN despliegue de seguridad para evitar cualquier situación y que no fueran sorprendidas las autoridades…



LA ALCALDESA RETORNA YA de sus revisiones médicas y no duden que podría haber novedades en ese sentido e incluso de que se diera un relevo por cuestiones de salud…



III

DONDE DE PLANO NO se dan cuenta de lo que sucede en los antros con la ley antitabaco es en la Jurisdicción Sanitaria número uno a cargo de Hermilo Rodríguez…



PUES RESULTA QUE ES COSTUMBRE que en la mayoría, sino es que todos los antros, bares y cantinas de Piedras Negras la ley antitabaco no opera, murió de cáncer o simplemente nadie la vigila que se apique, o esta solo aplica para restaurantes y algunos centros o salones de eventos…



ES NORMAL QUE NADIE diga nada cuando llegan inspectores a los antros y estos se encuentran con clientes dentro que fuman sin más y pese a que la ley tiene ya poco más de una década de existir y aplicarse, en este sector es letra muerta…



NO SABEMOS A QUE se debe, pero nadie de la Secretaría de Salud y de la Jurisdicción Sanitaria vigila esta situación, solamente en eventos de clubes como el Campestre y el Casino Nacional ahí si ven que no haya fumadores en áreas que no sean las permitidas…



III

EL QUE ESTÁ MáS QUE contento es el alcalde de Morelos, Xavier de Hoyos, pues ya los trabajos sobre el puente Allende-Morelos avanzan y se han retirado las trabes o contracimientos de este cruce, el cual fue dañado desde hace mas de seis meses y permanece clausurado y provoca además una desviación en la carretera 57…



ESTE CONTRATIEMPO LE HA afectado a Morelos porque corta la comunicación con Allende y los compradores o clientes de Allende prefieren entonces irse a Nava o a Piedras Negras…



RECIÉN QUE OCURRIó EL primer informe de Xavier de Hoyos, se dejó en claro que esta obra es prioritaria y ya se ve más avance…



ESPEREMOS QUE AHORA CON esta etapa de la reparación se pueda evitar los congestionamientos y el atorón de vialidades en ambos sentidos que sufren, sobre todo paisanos, y gente de la región…