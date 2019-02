18 Febrero 2019 04:10:00

Informe de rector de la UAdeC

ESTE PRóXIMO VIERNES EL rector de la máxima casa de estudios de Coahuila, la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, presentará ante el Consejo Universitario su primer informe de actividades en el Centro Cultural Universitario Braulio Fernández Aguirre, en la ciudad de Torreón…



EL RECTOR TENDRÁ COMO INVITADO especial al gobernador Miguel Riquelme, quien asistirá a dicho evento para ver los avances en materia educativa en la universidad y todos los proyectos que se han concretado, o están en proceso en este primer año del rector…



SIN DUDA QUE HOY más que nunca la máxima casa de estudios tiene competencia, pero su solidez y calidad académica distan muchos de las escuelas que le compiten en algunas áreas…



LA FORTALEZA DE SUS ESCUELAS de Salud, Leyes, Ingenierías, Minería y muchas otras áreas, sin duda tienen ventaja en las nuevas opciones que se generan en el estado y la región noreste, pero no por ello el rector se ha confiado, y por ello es que se pretende salir adelante también con nuevas propuestas de carreras, acorde con lo que demanda el sector productivo en las distintas regiones del país…



LA PRESIÓN EN EL ALBERGUE de migrantes ha comenzado a disminuir y no solo con la salida de unos cuantos centroamericanos, como sucedió la primer semana, sino que el trabajo de las autoridades locales, estatales y federales ya se observa en cuanto al número de migrantes que se atienden…



DE LAS DOS NAVES industriales de la antigua Macesa ubicadas en la avenida Pérez Treviño, ya solo una queda ocupada como albergue, la otra ya se ha desalojado, pues el número de personas atendidas es menor a las 800 hasta este fin de semana…



POCO A POCO EL INSTITUTO Nacional de Migración ha emitido las visas humanitarias con duración de un año a personas que pretendan residir legalmente en México, trabajar e incluso quedarse a vivir en nuestro país, otra parte fue deportada voluntariamente, pues se le aclaró que no califica ni para pedir asilo en Estado s Unidos ni para residir con visa humanitaria…



DE LOS CASI 800 QUE quedan aún en el albergue, la mitad serán deportados voluntariamente y el resto tendrán su visa humanitaria, por ello es que el alcalde Claudio Bres ha dado fecha de cierre del albergue el próximo 21 de febrero, jueves de esta semana…



PIEDRAS NEGRAS Y ACUÑA SE verán beneficiadas de nueva cuenta con recursos del Fortaseg, subsidio federal para el fortalecimiento de la seguridad pública, con más de 20 millones entre las dos ciudades, que aunado a lo que debe poner el municipio, representa una cifra mucho más elevada…



BIEN POR LOS ALCALDES Roberto de los Santos y el de Piedras Negras, Claudio Bres, pues en función de resultados, de índices delictivos es que se mantienen estos recursos y dan pauta a destinarlos a la atención de problemas detectados…



GRACIAS A ESTE SUBSIDIO hoy mejor que nunca las dos ciudades tienen equipamiento policiaco, patrullas nuevas, armas y municiones y también apoyo a los policías para sueldos competitivos y prestaciones, que dejan en claro que sí vale la pena laborar en esas actividades a quienes se deciden a hacerlo de manera honesta…



DE LOS CASI DOS MIL 600 MUNICIPIOS del país solo 252 recibirán este recurso para una suma total de casi 4 mil millones de pesos, con lo que el Gobierno federal mantiene esta especial atención a dar apoyo directo a los que enfrentan en el primer plano o respondiente, al problema de la inseguridad…



DONDE SE TRABAJA CON claridad es en la Facultad de Administración de la UAdeC a cargo de la directora Verónica Villarreal, quien ha dejado en claro que en su escuela no hay maestros con dobles plazas, por aquello de que algunos se consideran Supermán y se avientan a trabajar hasta en cuatro cinco responsabilidades distintas sin dar el ancho en ninguna de forma eficiente…



CASO CONTRARIO SUCEDE EN la Escuela de Medicina, donde el director Juan Manuel Cardona tiene además de su responsabilidad de tiempo completo como jefe de dicha escuela, otras 40 horas como médico en el IMSS. Complicado, ya nada más falta que aparte atienda la consulta privada y sea árbitro los fines de semana…



PERO EN EL CASO de los de bata blanca, no es el único con esas capacidades, pues el subdirector se enfrenta a la misma situación, Enrique Cuéllar Guevara, quien es subdirector de Medicina y en sus rato s libre atiende 40 horas de médico en el IMSS…



AMBOS HAN TENIDO DOBLE plaza desde que iniciaron en la Escuela de Medicina, son superdotados, pues atienden semanas de 80 horas de trabajo…



HABRÁ QUE VER CÓMO es que se ajustan estos dos directivos de medicina al plan de austeridad que anunció el rector Salvador Hernández Vélez…