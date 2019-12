08 Diciembre 2019 03:10:00

Informe y comparecencia

El gobernador Miguel Ángel Riquelme se lleva la aprobación general en su Informe de Gobierno, lo dicen propios y extraños, los partidos políticos de derecha e izquierda coincidieron en que fue un excelente año para Coahuila.



Coahuila se posicionó como uno de los estados mejor gobernados en México, después del Estado de Sonora, que obtuvo la posición 1, y Coahuila la n° 2, son dos estados gobernados por el PRI.



La última encuesta nacional de seguridad pública urbana (Ensu), colocó a estas ciudades con mayores percepciones de seguridad entre la población de 18 años y más, a Saltillo en 4° sitio 54.1%; Es decir, 304 mil 174 habitantes. Piedras Negras ocupa el 5° lugar 51.3%; Es decir, 59 mil 198 habitantes y 8° la laguna, 3 ciudades de nuestro Estado en el top ten.



Estas cifras muestran que coahuila es uno de los estados más seguros en México, no son los tiempos de hace 10 años, donde el hampa controlaba el Estado.



Hoy 6 cuarteles militares vigilan y cuidan el territorio coahuilense, además de otras bases de operaciones de Fuerza Coahuila. Nomás imagínense, si en Villa Unión les fue a los malandros como les fue, ahora síile entran a otras ciudades como Monclova, donde al menos 600 elementos la protegen.



Lupita Oyervides, secretaria de Turismo del Estado de Coahuila, tuvo su comparecencia en el Congreso del Estado y entrega buenas cuentas, la funcionaria potencializó fuertemente a los pueblos mágicos.



Oyervides destacó el 1.2 millones de pesos invertidos en 2019, aumentó 1447 su número de cuartos de hotel este año, lo que da como resultado 2500 empleos directos.



En el tema enólogo, Coahuila produce 4 millones de botellas al año, más de 170 eventos en todos los segmentos al año, el teleférico en la ciudad de Torreón ha transportado 212 mil visitantes anuales.



En #torreón, este año se inauguró el centro de convenciones y se construye el parque ecológico ‘Cerro de las Noas’, obra que vendrá a complementar el atractivo turístico del teleférico. #Fuertecoahuilaes.



Así que le damos un 10 al gobernador Miguel Ángel Riquelme y a su secretaria de Turismo, Lupita Oyervides.



Francisco Saracho de igual forma se ha plantado muy bien en la secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, hoy Coahuila es líder en cobertura de agua y luz en México, más de 300 mil familias favorecidas con ‘La Mera Mera’.



Según cifras del Coneval, Coahuila escaló un peldaño en el combate a la pobreza y ya la entidad se encuentra entre las tres primeras de todo el país.



Alfredo Paredes y autoridades del Estado firmaron el convenio de trabajo con la aerolínea (TAR), que inicia operaciones en enero del 2020 con vuelos de monclova a toluca, Querétaro y Houston, Texas.



El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, firmó el convenio en la ciudad de Saltillo, será un Jet Embraer-145 de 50 plazas y los días de operación serán los lunes, miércoles y viernes.



En este convenio se estableció una garantía de boletos equivalente a 7 millones de pesos, el Gobierno del Estado aportó 5 millones y el Ayuntamiento de Monclova 2 millones de pesos.



Este servicio aéreo beneficiará grandemente la Región Centro del Estado, el costo estimado de boleto por tramo es de mil 575 a 2 mil 625 más iva y tua.



TAR acordó que la ocupación mínima solicitada por aerolínea es del 60 por ciento, lo que equivale a 30 asientos vendidos por vuelo.



Las escuelas de gastronomía en Monclova se pusieron de acuerdo generando un evento llamado “Cocinando Para una Sonrisa”.



Manuel Durán, chef de la escuela de gastronomía de la UTRR, invitó a la comunidad a dar apoyo para que este diciembre aportemos un regalo y un platillo navideño.



Éste consiste en llevar los tres sábados 7,14 y 21 de diciembre de 12 a 6 pm, un juguete a la plaza de la Canaco. Este juguete conjuntamente con un platillo, será llevado a comunidades de bajos recursos el día 22 de diciembre.



Quienes de plano a un año de la nueva mesa directiva no dan una ,son los de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Monclova, no se les ve estrategia alguna.



Si usted no lo cree, dígame dónde ha visto publicidad de la Ruta del Desierto y sus 2 pueblos mágicos, curiosamente les siguen depositando algo así como 3 millones de pesos anuales, sabrá dios en qué se gastan ese dinero, porque ni un folletito se les ve.



Agustín Ramos, director de Protección Civil, recomendó tener mucho cuidado con las extensiones navideñas y no recargar las tomas para evitar un calentamiento y dé como consecuencia un cortocircuito.



De igual forma recomendó no encender anafres de leña para calentar en interior de las viviendas y así evitar una tragedia.



