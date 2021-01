02 Enero 2021 04:10:00

Inicia proceso

En sus marcas, listos, arrancan.



Desde ayer inició oficialmente el proceso electoral para renovar los treinta y ocho Ayuntamientos.



En la sesión del Instituto Electoral de Coahuila que comanda Gabriela de León Farías.



Se aprobó la convocatoria para quienes tengan la intención de buscar ser candidatos a alcaldes, tanto para los provenientes de partidos políticos como a independientes.



También desde ayer inició el plazo para la entrega de solicitudes de registro del convenio de coaliciones para los partidos políticos y el periodo para que hagan llegar las plataformas electorales.



Y junto con las precampañas el día cuatro, también comienza el período para que los aspirantes a candidatos independientes comiencen a recabar las firmas de apoyo ciudadano, hasta el doce de febrero.



Para el veinticinco de marzo está previsto el registro de candidatos con sus planillas y las campañas electorales serán del cuatro de abril al cuatro de junio, porque el día de la elección será el domingo seis de junio.



REGISTROS



En el PAN de Monclova ya están listos para recibir los registros de los que aspiren a la candidatura a la alcaldía y al Cabildo.



Erick Ramos ya debe tener todo arreglado porque le van a llover registros de los que quieren ser candidatos a regidor.



Algunos que conocieron del rechazo de la Sala Regional a la segunda reelección se replegaron.



Pero son más los que vieron con agrado la negativa de los magistrados, aunque falta todavía una instancia, porque les da posibilidades de alcanzar una silla.



MUJER EN FRONTERA



La sorpresa en el PRI de Ciudad Frontera es que todo apunta a que también, como en Monclova, sea mujer la elegida para la alcaldía.



Eso va a enfriar la posibilidad de más de tres que ya llevan mucho camino avanzado.



Desde el despacho de Rodrigo Fuentes pasaron el mensaje para los priístas de la ciudad del riel para que vayan buscando perfiles.



Y tendrá que ser una búsqueda muy minuciosa porque no tienen mucho de dónde echar mano.



INCÓGNITA



En el PAN de Frontera se dice que también será mujer la ungida, la que pelee por la alcaldía, aunque la convocatoria no lo marca.



En la lista que envió el Comité Estatal de Jesús de León faltan dos municipios en los que no definen el sexo del abanderado y uno de ellos es la ciudad del riel.



Los seguidores de Javier Liñán hacen esfuerzos desesperados para que no les cambien la jugada.



MARS, RESPETO



El Gobernador Miguel Riquelme refrendó su determinación para respetar la autonomía del Congreso del Estado y conminó a las y los nuevos diputados locales a trabajar a favor de la entidad.



Retos como el combate al Covid-19, mantener la seguridad e impulsar la reactivación económica demandará la unidad de todos los partidos políticos sin grillas ni tintes electorales. La gente no quiere peleas en estos momentos, dijo el nuevo Presidente de la Junta de Gobierno del legislativo local, Eduardo Olmos Castro.



COSCORRÓN



El nuevo diputado local, Rodolfo Walss quiso lucirse en la instalación de la nueva legislatura.



El panista ya mostró lo que trae y va al Congreso para hacerse notar, aunque no sepa ni de lo que está hablando.



No le fue nada bien en su primera intervención, rápido le dieron su estate quieto.



Walss va en su papel de oposición.



TAREA



A Monclova debe irle bien con temas legislativos.



Y es que no siempre pueden presumir de tener dos diputados locales y ambos de la capital del acero.



Guadalupe Oyervides y Ricardo López Campos tienen tarea, con el proceso electoral encima ayudarían a su partido a recuperar la alcaldía.