07 Junio 2020 04:10:00

Inicia reapertura parcial Casino Nacional

En el Casino Nacional, su presidente, el médico Calixto Salinas y la mesa directiva que lo acompaña en este período, iniciará este lunes la reapertura parcial de sus instalaciones, esto una vez que ya se han dictado por parte de las autoridades locales las medidas o regulaciones sanitarias para volver a la nueva normalidad…



En principio se abrirá el área de gimnasios y raquetbol, en donde los socios ya han sido notificados de las medidas que se aplicarán y no sólo eso, sino también de cómo deberán desde el interior ellos ser los primeros responsables de la salud, el cuidado y la buena convivencia como socios y familia Casino Nacional…



Serán más de 30 puntos a vigilarse por parte del Casino Nacional y que serán supervisados de manera constante por los inspectores Covid de la Presidencia Municipal, para que todo pueda avanzar en cuanto al uso y disfrute total de las instalaciones de este importante club social de Piedras Negras…



Se abrirá sólo parcialmente, sin apertura de otras secciones, pero al menos ya se inicia el retorno a ese lugar de esparcimiento, ejercicio, diversión y convivencia…



Mañana será esa apertura de áreas del Casino Nacional y sobre todo los jóvenes deberán ser muy vigilantes de las reglas, porque por mucho que puedan ser asintomáticos, también hay que decir que es el segmento de la población que menos ha respetado las reglas de disminuir la movilidad y el programa de sana distancia…



Profe Noé en Nueva Rosita



Quien ha dejado buen sabor de boca y bien parado a su partido la UDC en Nueva Rosita es el profe Noé Gómez, el regidor tiene 2 meses prácticamente entregando despensas en las colonias y hogares que se han visto afectados por la parálisis económica que la pandemia ha dejado, un día sí y el otro también…



Al profe se le ve en distintos sectores siempre cuidando las medidas de sana distancia e higiene, ya en una ocasión lo acompañó el diputado federal Lenin Pérez a un recorrido y pudo constatar la aceptación y cariño que la gente de Nueva Rosita le tiene al regidor producto no de la casualidad, sino del trabajo que ha hecho no solamente en estos años que ha ocupado una regiduría sino de años atrás cuando, sin buscar ningún cargo público, tenía siempre apoyos para la gente…



Se espera que para esta semana anuncie un programa de apoyos muy importante en cuestión de atención médica gratuita que ha venido gestionando, esto sin contar con que los apoyos alimentarios por parte de él se seguirán entregando mientras dure la pandemia…



La pandemia y los negocios



Muchos hoy cuestionamos cuántos negocios y plazas comerciales de los giros no esenciales que aún permanecen cerrados podrán soportar cuatro meses sin operar, pagando los costos fijos incluida la mano de obra y al abrir, cuando se permita, puedan aún tener posibilidad de sobrevivir a esta crisis económica ocasionada por la pandemia del coronavirus…



Y es que a pesar de que sectores como el de los restaurantes y servicios ya han abierto, el nivel de actividad no es, por mucho, similar siquiera al 50% de lo que antes de la pandemia se tenía…



Por ello habrá que ver si de nueva cuenta el municipio y Javier Beráin, así como el gobierno estatal con Jaime Guerra y el federal con las dependencias a cargo, establecen un nuevo programa de apoyos a los micro, pequeños y medianos comercios para subsistir y alargar en algo el tiempo de esfuerzo para mantenerse abiertos…



Igual ocurre con otros, como es el sector educativo privado, quienes tienen que seguir con educación a distancia, pero con costos casi normales, con un futuro incierto, pues para el nuevo ciclo escolar enfrentarán una desbandada de estudiantes hacia otras escuelas o hacia el mismo sector público…



El cierre de negocios y el desempleo darán una situación difícil para el nuevo ciclo escolar y éste se reflejará desde ya, incluso por la incertidumbre de que aún pudiera no haber clases presenciales en los planteles…



IMSS y sus guarderías



Todo hace indicar que será a partir de mañana que las guarderías y centros de cuidado infantil del IMSS abrirán sus puertas y se convertirán de nuevo en apoyo para las madres y padres de familia que trabajan…



Y es que a pesar de que actividades no esenciales retornaron, lo que implica que los trabajadores ya son requeridos en las líneas de producción, no así pasó con las guarderías, las cuales representaron un problema para quienes tenían que retornar a trabajar, pero no tenían con quién dejar a sus hijos…



El IMSS también ya retornará a la nueva normalidad en cuanto a sus colaboradores administrativos que hacían “home office” para luego de ello seguir en el camino a la nueva normalidad, aunque difícilmente eso se verá en el Seguro Social…



Veremos pues cómo es que en Coahuila, Leopoldo Santillán, el delegado que venció al Covid-19, puede mantener ese ritmo del IMSS para lo que la salud de los derechohabientes demanda…