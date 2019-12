03 Diciembre 2019 04:10:00

Inicia reconstrucción en Villa Unión

RECONOCIMIENTO Y REALCE DEL TRABAJO del gobernador Miguel Ángel Riquelme fue el que tuvo el Presidente de la República en la conferencia mañanera de ayer lunes allá en Palacio Nacional…



DIJO QUE EL GOBERNADOR DE Coahuila sí atiende el tema de la seguridad y que a diario le da seguimiento a esto para que la tranquilidad esté presente…



HABLÓ DEL TEMA VILLA Unión en donde comparó al gobernador Riquelme con otros gobernadores que no se levantan temprano y que por ende sus entidades las tienen muy emproblemadas…



LOS COMPARATIVOS DE CÓMO es que se atendieron los sucesos violentos del 2011 con los de Villa Unión ahora en 2019 saltan a la vista y se le reconoce al gobernador Riquelme, como un asunto que pocos gobernadores han querido atender, por conveniencia, por temor o porque no quieren pagar el costo inicial de apretarle en seguridad…



EN SU INFORME EL GOBERNADOR dijo que en seguridad la respuesta será siempre contundente, como se dejó claro en Villa Unión en donde los operativos no han concluido sobre esta agresión sufrida a toda la población del municipio y a los oficiales estatales…



III

AYER EN VILLA UNIÓN SE manifestó el apoyo que el gobernador dejó claro para sus habitantes y para la alcaldesa. Comenzó de inmediato la reconstrucción y reparación de viviendas y edificios que resultaron dañados por el ataque de los civiles armados…



CUADRILLAS DE EMPRESAS PRIVADAS comenzaron con las reparaciones tanto de las estructuras, frentes, paredes y ventanales. También a levantar un censo con la población para ver la forma en que se canalizará la ayuda a particulares que resultaron afectados…



LA AUTORIDAD LOCAL ESTÁ RESPALDADA y así seguirá en el futuro para que la población sepa y entienda que la respuesta que se dio ante los sucesos, se volverá a dar si es necesaria…



POR SENTIDO COMÚN Y SEGURIDAD el paradero de la alcaldesa Narcedalia Padrón Arizpe no se conoce, no se sabe, pues hay que analizar a fondo qué sucedió y el por qué de dicha situación, para tomar las previsiones necesarias…



LAS AUTORIDADES SIGUEN EN el lugar y ahí se mantendrán el tiempo necesario para modificar también la estrategia de previsión en esa zona de los Cinco Manantiales…



HOY HABRÁ DE ESTAR de nueva cuenta el gobernador en Villa Unión, en donde se reunirá con la población y con las autoridades locales para platicar y manifestarles de nueva cuenta todo su apoyo…



III

EL OBISPO ALONSO GARZA Treviño estuvo en Villa Unión para acompañar a familiares de personas fallecidas y lesionadas, también para reunirse con los párrocos de esa zona de la Diócesis que sin duda viven hoy momentos difíciles…



EL DOMINGO EN LA PARROQUIA de Villa Unión había solo dos personas en misa, además el sacerdote y un ayudante, así como un funcionario estatal que decidió asistir al servicio religioso…



NO DUDAMOs QUE POR ESO el obispo decidió hacer acto de presencia en Villa Unión para convocar a los católicos y hablar, darles tranquilidad y manifestarles su apoyo moral y tal vez en especie para la reconstrucción y reanimarlos en su fe…



GARZA TREVIÑO CONOcE DEL TEMA, incluso ha sido víctima de hechos extraordinarios como los de Villa Unión a principios de la década y por ello es que se apersona en este municipio para charlar con las familias…



III

ANTE LA PROBLEMÁTICA DE ADICCIONES que enfrenta Piedras Negras no cabe duda que en la ciudad se requiere que la Secretaría de Salud o el propio municipio generen un sistema de protección a los ciudadanos mediante atención a este problema…



UN PROFESIONAL DEL TEMA que bien podría ocupar dicho cargo es el doctor Eloy Chapa que por décadas ha trabajado en el tema y que atinadamente ha dado orientación a muchos jóvenes sobre la problemática de farmacodependencia…



HOY LAS DROGAS SON MÁS letales, más adictivas y se requiere de que haya un esquema que bien podría ser diseñado y generado por el doctor Chapa…