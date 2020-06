02 Junio 2020 04:10:00

Inician recortes en industria

Aunque aún no saben la magnitud, el sector industrial y también el de manufactura iniciaron ya esta semana con los recortes de personal, como una medida para enfrentar la nueva realidad y que es ocasionada por la baja en la demanda de vehículos nuevos tanto en Estados Unidos como en México…



Esta semana las cifras comenzarán a reflejarse pues los paros técnicos anunciados por la industria más los turnos cortos del sector maquilador son el reflejo de que la demanda no es como antaño y por ello es que deberán de prescindir de cientos de trabajadores en muchas empresas…



El tema es delicado y se refleja también poco a poco en los números del Seguro Social, en donde esta zona de Piedras Negras -Cinco Manantiales tiene ya más de 4 mil empleos perdidos en términos reales durante la pandemia al cierre del mes de mayo…



El área de Fomento Económico municipal a cargo de Javier Beráin tiene una radiografía más exacta de lo que sucede, pues se reactivaron más de 8 mil negocios, micro, pequeños y medianos y faltan otros por reactivarse, pero también medio centenar cerraron y esos son también parte de esta baja en el registro del IMSS…



Restaurantes, gimnasios, pequeños comercios, industria mediana y manufactura son quienes más bajas han anunciado ante el IMSS según las propias cámaras empresariales…



Desempleo se duplica en Eagle Pass-Maverick



Donde también pasan dificultades en materia de empleo es en Eagle Pass, donde la tasa de desocupación se incrementó de 9 por ciento a 20 puntos en este mes de junio…



El juez del condado, David Saucedo, sin duda que enfrenta serios problemas porque si aparte vemos el tema de la seguridad y a eso le agregamos que no hay empleo, y los despidos crecen mes con mes, la cosa se pone difícil en lo social…



No se ve gestión por parte de las autoridades ni beneficios fiscales locales que puedan mitigar la situación o que haga reaccionar a los compradores…



Incluso se ve un reflejo en el tema de gestionar que las visas vencidas pero con trámite de renovación sean válidas durante estos meses, una vez eliminada la restricción de cruce a extranjeros, porque se ve que miles y miles de coahuilenses o residentes de esta frontera de Coahuila se han quedado sin poder renovar su visa en este año 2020…



Es decir, aún cuando la frontera se abra, miles ya no cruzarán hacia Eagle Pass por falta de la tarjeta…



Eso vaticina debacle peor para el comercio de Eagle Pass que muere día a día por la falta de clientes…



Investigación en IMSS de Palaú avizora negligencia



En el Seguro Social de Palaú la situación se ve tensa, esto luego de que la Fiscalía del Estado ha iniciado una investigación que según el delegado Ulises Ramírez Guillén sí tiene visos de negligencia y que podría representan responsabilidad para el personal del nosocomio…



Deberán los padres de la pequeña fallecida presentar la denuncia, pero de oficio la propia Fiscalía y la CDHEC deberán de investigar qué sucedió…



Peor aún si vemos que un médico de la propia clínica acudió a la funeraria a recuperar el certificado de defunción que habían emitido en esa institución, lo que refleja una acción de ocultar una negligencia y por el fallecimiento posterior de la bebé hasta un homicidio…



Veremos y diremos si ahora sí el delegado de la Fiscalía actúa con toda la fuerza para investigar a fondo este caso o si simplemente lo deja para que el paso de los días y las semanas hagan que el olvido lo resuelva sin sanción alguna para quien cometió este descuido mortal…



Aseguradora responderá a más de 100



Luego de la tromba que afectó a Piedras Negras el pasado 23 de mayo, ya se han recibido más de 100 casos de expedientes de reclamo de aplicación de cobertura de seguros en el municipio, esto en el módulo que instaló la ciudad dentro de la Presidencia para ese trámite…



De nueva cuenta, quienes cumplen con el pago del predial tienen una cobertura y garantía sobre aquellos daños que puedan causar fenómenos naturales o accidentes y será la aseguradora la que responda…



El tesorero Sebastián Guerra incluso señaló que el fin de semana se instalaron los módulos para que más gente acudiera a reclamar y así cubrir de forma completa quienes pudieran haber sufrido afectaciones…