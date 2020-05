21 Mayo 2020 03:10:00

Injusticia laboral

Buen día .Increíble pero cierto; Rufino Vigil dueño de PROCARSA con una fortuna de 1400 millones de dólares según Forbes, no quiere pagar finiquitos a 15 humildes trabajadores monclovenses que su empresa despidió a inicios de abril, este hombre está considerado como el noveno más rico de México y el 613 en el mundo.



Por su enorme riqueza, tal vez hasta ignora que es dueño de una planta productora de tubería de grandes dimensiones entre los límites de Monclova y Ciudad Frontera, donde sus directivos despidieron a 15 trabajadores cuyas familias obviamente están sufriendo la ausencia de pan en la mesa, y por eso ayer los afectados efectuaron una manifestación en el exterior de la factoría.



La injusticia ilustra perfectamente el maridaje entre las instituciones locales encargadas de supuestamente impartir justicia laboral y algunos empresarios o representantes patronales, hay vacío de autoridad, no hay Estado de Derecho, nada les cuesta pagar salarios vencidos e indemnizaciones, pero ya le hallaron, ya encontraron el modo de seguir burlándose.



A las autoridades les desagrada las manifestaciones, pero cuando surge el hartazgo de los trabajadores y sus familias, entonces salen a la calle para exhibir cartulinas explicando a la opinión pública su inconformidad, por eso i no quieren ver fantasmas pues que no salgan de noche, y obliguen a los irresponsables a cumplir con la ley porque dinero no les falta.



Si los trabajadores en activo sufren para satisfacer las necesidades básicas de sus familias, es de imaginarse los tormentos que enfrentan aquellos que carecen de una fuente de ingresos, al final de cuentas no son ellos los que padecen, sino las familias y en el caso de PROCARSA hay despedidos de hasta 39 años de antigüedad sin un quinto de finiquito-



Quince ex obreros de esa fábrica de tubería de acero al carbón propiedad de Rufino Vigil cuya fortuna en 2019 fue valuada según Forbes en 1400 millones de dólares, ejercieron ayer una protesta exhibiendo cartulinas con consignas de justicia laboral afuera de la factoría porque aunque fueron despedidos a inicios de abril argumentando crisis de mercado por Covid-19, no les han pagado la indemnización.-



Los inconformes algunos hasta con 39 años de antigüedad, ejercieron plantón en el exterior de esa factoría exhibiendo cartulinas con consignas de justicia laboral. El abogado laboralista Cristian Ponce Ramírez, informó que esta mañana la demanda será interpuesta ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.



Trabajadores adheridos a la Sección 288 molestos porque argumentan que les hicieron el pelo al momento de cobrar la pro-huelga el día de ayer ya que les descontaron el préstamo del fondo de Previsión Social, y añaden entre sorbo y sorbo de cerveza que les cobraron a lo –chino- .



Alegan que grande fue su sorpresa al notar que les habían descontado un préstamo que habían obtenido con recursos sindicales, y añaden que al menos les hubieran aclarado en su momento que se les aplicaría el cobro en el reembolso de la pro-huelga, por lo tanto consideran que les picaron los ojos.



Dijeron los trabajadores que pensaban acudir a quejarse en la Sección 288 con el secretario de la Vivienda y vocero del Comité Ejecutivo Local, Haziel Valdés, pero que les pasaron chispa de que este viejo ya había aventado el arpa, que renunció al hueso sindical.



Que también estaban bien encabritados los funcionarios y comisionados de la Sección 288 porque a partir de ya, únicamente les iban a entregar la mitad de gastos para gasolina, y por eso los directivos del bloque ñB- estaban que no los calentaba ni el sol de 42 grados centígrados, total, que nunca faltan detalles en eso de la entrega de la feria de la mentada pro-huelga.



Hasta mañana