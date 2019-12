28 Diciembre 2019 04:10:00

Inocentada en AHMSA

Inocentes por siempre los empleados de confianza de Altos Hornos que creyeron y confiaron que en estas fechas les iban a entregar el ahorro.



No sólo los desilusionaron, ahora los trabajadores están en la incertidumbre, no saben si ya Alonso Ancira se decidió a vender la empresa o para algo ocuparon los millones de pesos que se supone estarían destinados para ese fin.



Estamos hablando de que son 300 millones de pesos los que están volando, que les descontaron a los trabajadores cada semana o quincena.



Cuestión de echarle números. Son 4 mil 500 empleados de confianza y en promedio recibirían entre 60 y 70 mil pesos.



La pregunta de muchos es ¿para qué ocuparon ese dinero que les descontaron religiosamente cada día de pago?



ME QUEDO EN TURISMO



De pasillo a pasillo en una tienda de conveniencia, se escuchó decir a Lupita Oyervides que no será ella la candidata.



-Platiqué con quien tenía que hacerlo, comentó la Secretaria de Turismo, y me confirmó que no voy, no soy la candidata y me quedo donde estoy.



Así fue la plática con la funcionaria estatal sobre su posible candidatura a diputada local.



-¿Y si te mandan del partido?, le cuestionaron.



-Es que no es que te manden o te ordenen, puede ser uno muy leal, pero es más importante querer ser, que tengas ganas porque si no vas sin ganas, con más riesgo de perder. Hablamos bien, (suponemos que con el gobernador Miguel Ángel Riquelme) y me quedó en la secretaría porque estoy a gusto y me gusta lo que estoy haciendo.



-Cuando vean el tema de la diputación federal será lo mismo, otra vez vas en la lista…



-Bueno, eso ya es otra cosa, es otro nivel…



NI JUNTAS NI REVUELTAS



Hay niveles en la política, los del PAN se resisten a mezclarse con los de Morena.



Los morenistas quieren reflectores y en ese afán por acaparar la atención se juntan con el que sea.



Hará una semana que los de la CMIC tuvieron de visita a Melba Farías, legisladora del PT y que al final terminó con Morena.



En el orden de día que tenían los miembros de la Cámara Mexicana de la Construcción estaba contemplada la presencia de doña Silvia Garza.



Justo cuando faltaba una hora la panista fue enterada que en la reunión también estaría la de Morena y canceló.



Fue un no rotundo, era ella o Melba, pero juntas jamás.



Lo dijo y lo cumplió, doña Silvia no se presentó en la reunión.



EL PRIMER INOCENTE



Después de tantas fallas que ha tenido Florencio Siller se dice que ya fue requerido por la secretaría de Gobierno de José María “Chema” Fraustro Siller.



Le habrían dado la encomienda de atender al alcalde de Frontera al líder estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, pero si ya una vez le faltó al respeto prefirieron no arriesgarse.



Citaron para la semana que viene a Lencho para ir preparando la salida de la presidencia municipal.



Tiene que ser lo más terso posible, sin que haya mucho problema.



Eso de traer a Jesús Ríos en las colonias organizando posadas y regalando dulces tiene su porqué.



Se supone que Ríos será el relevo de Lencho y eso sería apenas en la primer quincena de enero.



EL OTRO INOCENTE



Pleitazo el que tuvieron Ariel Venegas y César “El Transparente” Flores Sosa.



Uno negro como la corrupción y el otro blanco como la transparencia que grita a los cuatro vientos terminaron por chocar.



El reclamo de “El Transparente” fue fuerte, se dijo engañado por Ariel que nunca le comentó de todas las pillerías que viene haciendo de hace años en perjuicio del Ayuntamiento de Monclova.



Venegas no se quedó callado: ni que tú fueras un angelito, ya se te olvidó lo de Conagua o lo de los terrenos que tenías con Bertha De la Rosa.



Total que terminaron rasgándose las vestiduras y manchados la mugre que vienen arrastrando.