26 Julio 2020 04:10:00

¿Inocentes?

Era lógico que todos se iban a declarar inocentes con el salpicadero que hizo Emilio Lozoya y que se llevó de encuentro a diputados federales y senadores.



Mario Dávila, Guillermo Anaya, Esther Quintana y muchos más quedaron marcados.



Son pocos los que no creen que hayan Escondido la mano cuando les ofrecieron dinero a cambio de aprobar la Reforma Energética.



Son muchos los que creen que los acuerdos que avalaron no fueron gratuitos.



Ellos, los salpicados, lo niegan, rechazan cualquier tipo de arreglo a cambio de dinero.



En realidad nunca se sabrá si los mantequearon, pero ahorita todos ellos son señalados con índice de fuego.



TEMEROSOS



Que el verdadero motivo de la unidad entre algunos calefactos en Ciudad Frontera no fue la intención de apoyar al que esté mejor posicionado.



Lo que les preocupa es que Gerardo Oyervides les pueda ganar el mandado.



Si no fuera por el crecimiento del empresario, Antonio Juaristi, Mario Martínez y Moisés Asís, no hubieran cerrado filas.



No vamos a permitir que alguien nos venga a desbancar, habría dicho uno de los calefactos, pero tampoco hacen nada por posicionarse entre la militancia tricolor.



SE EQUIVOCÓ



Allá en Cuatro Ciénegas comentan que Guillermo González Felán iba bien en su intención de lograr la candidatura de Morena a diputado local.



El ex funcionario de Monclova se equivocó y perdió el terreno ganado al manifestar su apoyo a Alejandro Rojas.



Quedarse en la raya, imparcial, le permitiría seguir con vida en sus aspiraciones.



Pero se fue con los contras de la dirigencia nacional y hasta ahí habrían llegado sus posibilidades de amarrar la candidatura.



AMENAZADOS



En Desarrollo Social no basta con que puedan ser víctima del nuevo coronavirus, sino que además te estigmatizan.



ParaOvidio Cuéllar estar contiagado sería casi similar a tener lepra o una enfermedad que averguence a los empleados de la dependencia.



El director de Desarrollo Social amenazó a todos los trabajadores, los que están contagiados, para que callaran su enfermedad o de lo contrario serían despedidos.



Obviamente los empleados callan y aunque tener el Covid-19 no es algo para presumir tampoco es algo que deban callar.



COVID: EL DRAMA



La situación por la pandemia “domada” es cada vez más dramática... tan sólo ayer se reportaron 272 casos y 19 defunciones en Coahuila mientras que en México ya comienza a respirarse miedo, y una profunda tristeza.



En todo el estado, muchos han llorado la partida de alguien cercano... amigo, pariente, compañero.



Es lo que no entendieron los agudos estrategas de la 4T.



Es lo que no entendió Andrés Manuel López Obrador cuando dejó en el aire sus frases que ahora se le revierten, como aquella de “Nos cayó como anillo al dedo”.



Pero no solo se trata de la pandemia... hay niños con cáncer que perdieron la batalla ante la falta de medicamentos.



Hay abuelos con hipertensión quienes dejaron el mundo en medio de una desesperada y desesperante lucha por alcanzar a surtir recetas.



La vida es sagrada... por ello se entiende que hayan “convencido” a Emilio Lozoya de regresar a México sin juicio de extradición de por medio.



Por ello se entienden que lo traen como a huésped distinguido y no como responsable de una gran escalada de corrupción del sexenio anterior.



Esperan ganar notoriedad y llenar espacios...



Van a ganar espacios en primeras planas y en noticieros.



Pero... ¿A quién le van a pagar para que la gente olvide sus pérdidas?



OFRECIENDO DE MÁS



La militancia panista de los municipios que comprenden el V Distrito esperan con singular alegría la visita de Rolando Valle.



Y es que por alguna razón se enteraron que el candidato le han dado vara ancha para que pueda ofrecer candidaturas.



Se dice que anduvo por un municipio gobernado por una mujer.



Sin mayor empacho Rolando ofreció al hijo de la alcaldesa, que llegó al poder gracias al PRD pero que sigue siendo panista, darle la candidatura a Presidente Municipal.



Se están equivocando los que aspiran a una candidatura, Rolando es la solución.