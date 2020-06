03 Junio 2020 03:10:00

Insensibilidad total

Buen día .Insensibilidad absoluta de las autoridades laborales locales, fingen sordera ante demandas interpuestas por ex trabajadores de gigantes de la industria y servicios como Procarsa Rassini, Transportes Senda-Coahuilenses y compañías contratistas pese a la ausencia total de básicos en refrigeradores y alacenas de los afectados.



Rufino Vigil es el dueño de la planta Procarsa Rassini, tal vez ni siquiera sabe que posee esa propiedad en Monclova pues su fortuna de 1200 millones de dólares, ubicado en el lugar 21 del ranking de Multimillonarios 2020 de Forbes México, además de figurar también en el listado de este año de Forbes USA, pero rehúsa pagar a sus trabajadores.



Hace dos años, Grupo Senda tenía una flota cercana a 600 autobuses para cubrir más de mil destinos en 12 estados del país y en 12 entidades federativas de Estados Unidos, además ofrece servicio de transporte de personal y escolar con dos mil camiones, pero tampoco puede pagar a empleadas ni a sus electromecánicos despedidos.



JLCA desactivada



Dicen los abogados que la JLCA ni siquiera se procura construir una ruta para un acuerdo extrajudicial, y como la injusticia impone su ley, al mediodía de ayer casi un centenar de manifestantes se congregaron en la plazuela de la Estación de Bomberos y desde ahí una caminata de 4 kilómetros y medio hasta la Junta de Conciliación y Arbitraje.



Un pajarito nos platicó que antes que concluya esta semana habrá acciones de plano radicales por parte de ex trabajadores porque aunque han colocado las demandad ni siquiera están radicadas, o sea no les han dado admisión legal para abrir litigio, y los litigantes dicen que de eso se trata de la celebración de audiencias, pleito legal en el tribunal y que se proceda conforme a la ley.

No es cierto que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje reanudó actividades desde el pasado 18 de mayo, y añaden que la dependencia es solamente una simulación de tribunal de justicia laboral porque simplemente está desactivada en sus funciones.



Dicen los litigantes que las autoridades están en resguardo por ser mayores de 60 años de edad, o sea grupo vulnerable ante Covid-19 y que de 5 mesas de trabajo que hay solamente funcionan 2 a la velocidad de una tortuga con reumas, en tanto de 5 actuarios únicamente 1 está activo con las notificaciones.



Desaparecerá Sección 259



A propósito de desempleo, se acabó la Planta Lavadora de Carbón 1 de Minera del Norte de tal forma que desaparecerán 200 empleos en Palaú, y en consecuencia también se extinguirá la Sección 259 que dirige Martín Carrizales, y es que dicen que al no haber carbón para lavar pues entonces resulta innecesaria esa Unidad y así las cosas se está preparando el finiquito de los involucrados,



El pasado 30 de mayo caducó el plazo para que los patrones paguen utilidades, y abogados laboralistas dicen que la ley establece que estarán obligados a hacerlo solamente aquellos que hayan reportado ganancias en su declaración anual de impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a más tardar el 31 de marzo.



Cuando se generan ganancias a repartir, dicen los abogados, las utilidades de las empresas es un derecho de los trabajadores que se establece en la fracción IX, apartado A, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo.



El grupo siderúrgico Arcelor Mittal perdió 2 mil 454 millones de dólares el año pasado, por lo tanto no repartió utilidades este año, una diferencia abismal en comparación con los casi 5 mil 150 millones de dólares que ganó en el ejercicio próximo pasado, o sea de 2018.



En un comunicado que en su momento envió la empresa, dice que esto se debió principalmente a unos precios promedio de venta del acero más bajos 9,6 % menos compensados en parte por mayores envíos de acero y precios de venta más altos de mineral de hierro comercializable.



Hasta mañana