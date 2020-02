26 Febrero 2020 03:10:00

Insostenible AHMSA

La crisis económica se agudizó, a la falta de pago a proveedores se han ido sumando los que cumplen con una prestación para los empleados, Fondo de Ayuda Mutua, seguro de gasto médicos mayores y de vehículos.



Los trabajadores esperan que de un momento el Presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira o cualquier otro socio decidiera sobre el rumbo de la empresa.



Por ahora una atención médica privada para los empleados, tendrá la misma suerte que un proveedor externo, cuentan que los hospitales niegan la atención.



El seguro de vehículos contratado por la empresa, tampoco está pagado y es muy simple, un siniestro no puede ser cubierto mientras no se pague la póliza.



A diferencia de otras veces, no hay Sindicato o dirigente, ni gobierno ni diputados que quieran encabezar una marcha para el rescate de la fuente de empleo, que no del dueño.



En la fila del banco, el comentario es el mismo, la economía en la región está tronada, febrero mucho peor que enero, nadie compra, nadie gasta como tampoco nadie hace nada, todos tratando de resistir.



Desplazan a Ariel



El que nunca entendió lo que es poder y política fue el regidor José Ariel Venegas Castilla, al que ayer removieron como Presidente de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Monclova, por mayoría de votos.



Tiempo hubo de limar diferencias, de arreglar pendientes pero dicen los mismos regidores que José Ariel ponía como condición que hasta el Papa Francisco Villalobos le llamara para sentarse hablar con el alcalde Alfredo Paredes.



Lo mismo de cada sesión de Cabildo escuchar los arrebatos de César Flores, algún cuestionamiento de Teo Kalionchiz, José Ariel Venegas hablando de asuntos del pasado.. de nada sirvió, cayó.



Por lo que se ve los integrantes del Cabildo van preparados para la junta del desahogo, si aquello no lo vomitan se ahogan, así que o se ponen a rayar una hoja, ver el celular, esperan la votación y los puntos se aprueban, tan tan.



Independientes



De parte del Instituto Electoral se dio luz verde para que dos aspirantes a candidatos independientes entren a la contienda por una diputación local en el distrito 5, cabecera en Monclova.



Dependerá de que reúnan 2 mil 154 firmas antes del 25 de marzo, se las revisen y obtengan el pase a la siguiente etapa, la campaña.



David Huerta Montemayor y Héctor Manuel Garza Martínez, poco conocidos pero al final de cuentas una opción para representar al ciudadano en el Congreso.



Terrazas no va



Las condiciones no eran propicias para irse a una lista de candidaturas plurinominales, así que el tesorero de Monclova Juan Carlos Terrazas desistió de ser parte de las propuestas.



El reparto de plurinominales es primero una mujer, luego Memo Anaya, seguiría el candidato de mayoría que obtenga mayor votación y luego el que sigue y reflexionando los números, no habría cuarto ni quinto malo.



Los grupos del PAN en Coahuila aún no se ponen de acuerdo, los de la Laguna siempre queriendo agandallar, así que revisan propuestas, perfiles, y conveniencia político- electoral de tener un legislador plurinominal de diversa región.



Firmaron convenio entre el Congreso del Estado de Coahuila y el ICAI, para la consolidación de mejores prácticas en materia de transparencia y datos personales. El Presidente de la Junta de Gobierno el diputado Emilio De Hoyos Montemayor, y Luis González Briseño, consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información…