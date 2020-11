15 Noviembre 2020 04:10:00

Inspectores de comercio en nava

Rápido actuaron ayer los inspectores de Jesús Cruz en una denuncia que alguien les envió porque presuntamente desmontaban un predio sin permiso…



Apenas recibieron el reporte, los inspectores se dejaron ir hacia el lugar del incidente ubicado cerca de donde antes estuvo la colonia Colosio por los yonques y a pesar de que se dieron cuenta de que ya no estaban en territorio de Piedras Negras, sino en Nava, ellos procedieron a actuar por órdenes de quién sabe quién o por recomendación de algún empresario transportista que tiene intereses en un pleito de terrenos con ejidatarios…



Los muchachos de Jesús Cruz tal vez sí sabían que ese conflicto pertenecía a Nava, porque para atenderlo pidieron el apoyo de algunas patrullas de la Policía Municipal de Piedras Negras, las cuales incluso reventaron los portones propiedad de los ejidatarios…



¿Será que los inspectores municipales no querían terminar en la cárcel por andar fuera de su jurisdicción, como ya les pasó cuando multaban a traileros allá por el entronque ya en zona que no les correspondía?…



Luego de que ejidatarios presentaron hasta sus escrituras, los inspectores de Piedras Negras tuvieron que regresar sin que hayan cumplido con el favor que seguramente “Chuy” Cruz quería hacer…





Se avecinan cambios en Transporte



Donde podría haber cambios en los próximos días es en el área de Transporte del municipio, luego de que Félix Jaime Garza Santiago fue enviado a otras responsabilidades…



El área de transporte podría ser tomada por otro colaborador que ya tiene mucha experiencia y que podría generar mejores resultados, algo que requiere el secretario del Ayuntamiento, Efraín García Flores…



No sabemos si Garza Santiago no se acopló a los métodos del abogado y exmagistrado García Flores o si prefiere andar allá en Obras Públicas a donde dicen fue designado…



El área de transporte es trascendental para el ayuntamiento y por ello es que quien esté en esa responsabilidad debe trabajar coordinado y con dedicación completa, además de vislumbrar los problemas que se pueden venir y atenderlos de manera anticipada…



La pandemia ha ocasionado que se adecuen las formas de trabajo, pero no por ello se puede descuidar y seguramente el cambio que podría hacer el exmagistrado García Flores…





Las golondrinas a “Lalo Botas” en SUTERM



Quien ya está resignado a despedirse del SUTERM como dirigente en la sección 201 es Eulalio González, “Lalo Botas”…



Y es que el mandamás del SUTERM en esta región, Daniel Peña, anda más que enojado con este trabajador de las termos de Nava porque se quiso salir del guacal y actuar por cuenta propia en protestas y manifestaciones…



“Lalo Botas” intentó registrarse para contender de nueva cuenta por el liderazgo de la sección de la termoeléctrica en la sección 201, en donde dice trabajar, pero sus papeles nunca fueron recibidos allá en el SUTERM regional…



Por más que quiso armar porras y matracadas en las visitas de Daniel Peña y en las del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su destino, dicen sus allegados, ya está marcado…



Pero no crean que él se resignó a quedarse fuera de la jugada, porque ahora lo que afirma es que si lo echan del SUTERM él va por la alcaldía de Nava por Morena, algo que se ve difícil porque los de Morena de sangre original ya tienen todo listo para evitar que un chapulín que ha viajado por todos los partidos buscando ser lo que no puede, logre su cometido…





Perfilado en Zaragoza



Quien anda más que perfilado y con buenos puntos para ser candidato a la alcaldía de Zaragoza es “Lonchito” López por el PRI…



Hacia el interior del tricolor lo consideran carismático, popular y preparado…



Proviene de una familia de gente dedicada al servicio público que han sido alcaldes y que seguramente haría un buen apeo en este municipio al frente de las decisiones…



Es sobrino del extinto Juan Antonio Ozuna y su padre fue un buen presidente municipal en la década de los 80’s…



En el comité estatal lo ven con buenos ojos y aunque aún falta para la designación del método para determinar candidatos y candidatas, “Lonchito” López va en caballo de hacienda….