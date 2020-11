22 Noviembre 2020 03:10:00

Invernaderos caseros

FINALMENTE EL EX PRESIDENTE Vicente Fox, tuvo razón, cuando hace algunos años señaló que era inevitable que tarde o temprano en México se legalizaría el consumo y producción de mariguana, en aquel entonces California empezaba su gran proyecto, hoy México lo aprueba.



EL PLENO DEL SENADO de la República aprobó el dictamen que regula el uso y consumo de mariguana y sus derivados. El senado avaló en lo general y sus artículos no reservados con 82 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. El proyecto de reforma y adiciona disposiciones de la Ley General de Salud y Reforma el Código Penal Federal.



LOS CONSUMIDORES podrán sembrar en su hogar 6 plantas si viven solos y 8 acompañados, esto creará pequeños invernaderos en varios hogares en México. Las restricciones son básicamente las mismas que con el tabaco, se prohíbe su consumo en establecimientos comerciales con acceso público, escuelas públicas y privadas, instalaciones gubernamentales.



CONMIGO O CONTRA la 4T. Diputados de la denominada izquierda se siguen defendiendo de la dura crítica que recibieron por votar a favor de la reducción del presupuesto federal y desaparición de los Fideicomisos. Han venido acusando a los diversos medios de comunicación como neoliberales, una palabra muy de moda que seguramente muchos de ellos no tienen idea de su verdadero significado.



LA REALIDAD es que en un pueblo polarizado por neoliberales y conservadores, fifis y chairos, la prensa vendida y la prensa oficial (Léase Lord Molécula y asociados) en algo existe una gran coincidencia, nadie está a favor de la corrupción. Pero atacar a líderes de opinión o medios de comunicación por no coincidir o creer en promesas de gobierno de hoy o ayer es equívoco.



EN MÉXICO a lo largo de los años los políticos han inundado México de promesas incumplidas que ya nadie cree. Como pensar que va haber fondos para tal o cual rublo, cuando no está etiquetado. Hasta en los presupuestos de gastos del hogar se etiquetan, cuando un ciudadano o trabajador así sea de salario bajo, ya sabe que una parte va a despensa, otra a pago de créditos, gastos fijos y si sobra pues para la caguama.



AHORA IMAGINEN un país sin partidas presupuestales definidas o etiquetadas, es tanto como ir saliendo al paso, al ahí se va y Dios proveerá, es la forma más irresponsable de administrar o llevar la administración pública de un país. No me digas cuánto vas a invertir sino de dónde lo vas a sacar y en qué partida presupuestal está considerado o etiquetado, no me mandes un video de un muchacho con habla ligera gritando a los gobernadores o alcaldes que la solución es gastar menos.



SE ACABA EL AÑO y la preocupación de los gobiernos municipales, estatales y federales, es de dónde van a pagar aguinaldos, la recaudación fiscal se desplomó estamos a menos de un mes donde empresas y gobierno deben hacer ese pago de responsabilidad laboral.



EN MUCHOS CASOS, gobiernos harán uso de lo que marca la ley como prestación, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. La Iniciativa Privada regularmente se basa en lo que marca la ley, pero no así las dependencias de gobierno que en muchos casos la prestación es mayor del doble de lo que marca la ley.



AYER EN CARIBBEAN NEWS, medio de comunicación internacional en el que colaboró publicó: ¿Qué destinos preferirán los norteamericanos en el 2021? Ya haya sido por necesidad o por deseo, está claro que los estadounidenses pasaron este 2020 explorando pequeños pueblos, haciendo paseos panorámicos, visitando lagos y playas cercanas, o en algunos casos, metidos en sus propios patios traseros.



EN SU MÁS RECIENTE edición del Informe de Tendencias de Viaje 2021, Expedia ha analizado los datos de los viajeros para descubrir las mayores atracciones de un año sin precedentes, y lo que los viajeros pueden esperar en el 2021.



ADEMÁS DE APROVECHAR su propia base de datos de búsqueda y demanda, este año Expedia se asoció con la Corporación de Informes de Líneas Aéreas (ARC) para realizar una profunda valoración del efecto de la pandemia en los viajes aéreos.



LA LISTA DE LOS 20 principales destinos a los que los norteamericanos viajarán en el próximo año tiene a un gran ganador: México. Su proximidad inmediata con Estados Unidos, sumada a sus enormes ofertas, excelentes servicios y una tremenda infraestructura convierten al país azteca en un destino lógico en momentos en que casi nadie quiere volar más de 4 horas en avión.



SEIS DESTINOS mexicanos aparecen entre los 20 primeros, y cuatro de ellos (Cancún, Riviera Maya, Playa del Carmen y Tulum) aparecen, en ese mismo orden, encabezando la lista. Los otros dos destinos mexicanos son Los Cabos, en el lugar 9, y Puerto Vallarta en el 14. Punta Cana, en República Dominicana, aparece en quinto lugar.



Por otro lado, Montego Bay (Jamaica) en el lugar 12, Aruba en el 13 y Nassau (Bahamas) en el 18 completan una sólida oferta en la región del Caribe.



ES AQUÍ QUE los destinos deben aprovechar y enfocar sus baterías, porque esta tendencia no es solo mundial, también es local, hacia donde se está enfocando principalmente Coahuila, de donde nos está llegando turismo. Es necesario hacer un mapeo y estadística profesional, aunque ya sabemos por obviedad que Nuevo León es nuestro mejor cliente, es importante tener la certeza del porcentaje y quienes le siguen.