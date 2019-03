27 Marzo 2019 04:10:00

Inversión histórica para Piedras Negras

MIENTRAS QUE OTROS MUNICIPIOS e incluso estados ven con asombro cómo les llegarán menos recursos federales y estatales para obras, en el caso de Piedras Negras, el alcalde Claudio Bres, desde el momento en que su triunfo fue oficial comenzó a gestionar, a cabildear recursos para proyectos específicos y hoy eso se ve reflejado con el anuncio y notificación vía oficio de recursos para proyectos por 320 millones de pesos…



LA CIFRA SE DICE SENCILLO, pero la realidad es que con esos recursos se realizarán obras de salud, espacios deportivos, pavimentación, recarpeteo, nuevas vialidades y parques públicos sin precedente en el primer año de la administración de Claudio Bres…



SI A ESO LE SUMAMOS lo que será el programa “Vamos a michas” la cifra se subirá hasta más de 600 millones de pesos para Piedras Negras, algo que nunca se ha visto…



MÁS O MENOS PARA que se den una idea, esta inversión se compara con los cerca de mil millones de pesos que se invirtieron, pero en casi seis años, de la administración de Humberto Moreira en obras en Piedras Negras, pero que nos costaron 35 mil millones de pesos en deuda estatal que aún arrastramos…



ESTOS RECURSOS QUE SE aplicarán se logran gracias a la visión y el cabildeo de Bres, quien fue de los pocos que trajo antes de que iniciara la administración federal al doctor Meyer, titular de Sedatu, para que conociera esta frontera y que se decidiera a apostarle a Piedras Negras…



NI DUDA CABE QUE con esto Bres confirma lo que declaró durante semanas y meses antes de iniciar su administración: A Piedras Negras le va a ir bien con el presidente López Obrador. Y no se equivocó, a nuestra ciudad le va a ir excelente…



III



EL QUE LLEGÓ ESTRICTO, cual debe ser, para inspeccionar una obra en construcción donde un particular edifica locales comerciales, fue el director de Obras Públicas Anselmo “Chemo” Elizondo…



AL ANALIZAR ESTA EDIFICACIÓN que se realiza en el libramiento Pérez Treviño a un lado de Mariápolis, detectaron que el particular se había “robado” la calle, pues incluyó en su completo de locales el espacio que se tiene para el trazo de una calle y que ya está dedicado para eso…



NO SOLO ESO, SINO QUE además el particular rodeó lo que es el espacio del Mariápolis y se metió dos metros por detrás para hacer “más amplio” su complejo comercial y aunque pensó que la autoridad no lo había detectado, finalmente fueron y le pusieron los sellos de clausura…



ASÍ LAS COSAS, LO que sigue es que regularice la situación para que no haya obstrucción de vialidades, asuntos que se han detectado en otras avenidas y en donde pronto actuará el municipio o los maquiladores que se “robaron” también muchos metros de calle…



III



A PARTIR DE HOY POR la tarde comenzará la llegad de contingentes de deportistas estudiantes de colegios de varias ciudades del país, que participarán en la Copa Coahuila 2019 que organizan el sistema Semper Altus de los colegios Cumbres y Alpes…



SE ESTIMA QUE PARTICIPEN durante tres días más de mil estudiantes deportistas en disciplinas como basquetbol, futbol, voleibol, taekwondo, natación, atletismo y ajedrez…



LOS MUCHACHOS DE MARINA LOZANO, la mera jefa de Tránsito y Vialidad, tendrán mucho trabajo, pero también habrá que colaborar los conductores para tener precaución adicional, pues habrá ajetreo adicional de jóvenes foráneos, sobre todo en las zonas en donde hay instalaciones deportivas…



TAMBIÉN LOS PRESTADORES DE servicios para que no abusen de los clientes y los turistas que estarán desde hoy por la noche y hasta el fin de semana en la ciudad…



III



EL ALBERGUE DE MIGRANTES QUE el Gobierno del Estado adecua en lo que antes fueron las instalaciones de la cárcel juvenil, debe quedar listo en pocos días y pronto podría llenarse, según lo ha comentado el padre José Guadalupe Valdés y el propio médico Adalberto Peña de los Santos…



Y ES QUE EN LA ciudad se ven muchos migrantes por todas las calles de la zona centro, algunos ya sin oportunidad de pernoctar en los albergues destinados para ellos, pues la saturación es clara desde hace semanas…



LOS MIGRANTES INTENTAN CRUZAR a Estados Unidos sin documentos, por el río y a pie entre el semidesierto y cada semana son detenidos cerca de mil migrantes, lo que habla del fenómeno que tenemos del lado mexicano…



ESPEREMOS QUE LA CARAVANA de mil 500 personas que se ha internado a México por Guatemala esta semana, se dirija a Tijuana o Sonora y no hacia Piedras Negras, porque causaría de nuevo problemas de dónde albergarlos y cómo atenderlos…