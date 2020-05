31 Mayo 2020 04:10:00

Investigación a fondo

En el IMSS Coahuila, de Leopoldo Santillán Arreygue, prometen investigar a fondo los hechos ocurridos en el Hospital General de Subzona No. 27 en Palaú, donde personal médico dio por muerta a una bebé prematura que estuvo a punto de ser cremada.



El delegado estatal se entrevistó este sábado con el padre de la menor y, luego de ofrecer disculpas, se comprometió a investigar y consignar penalmente a los responsables.



Por lo pronto, todos los involucrados fueron llamados al área de relaciones laborales.







No hicieron caso



Ni misas, ni reventón en cantinas, bares, centros nocturnos, salones de fiestas o sedes de conciertos. El decreto del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme que entró en vigor este fin de semana deja fuera esas actividades por lo menos durante junio.



En el Consejo Estatal de Salud se evaluó la posibilidad de regresar las actividades de manera paulatina, pero el comportamiento de la sociedad en las últimas dos semanas, es decir, a partir de la reapertura industrial y comercial, dejó mucho qué desear y mantiene encendidas las señales de alarma.



En vísperas de la reapertura, la condición fue atender las recomendaciones de evitar lo más posible salir de casa y el incremento en el número de casos refleja el resultado.







Rebasa Torreón a Monclova en Covid



El virus está fuera de control en Torreón, en donde el alcalde Jorge Zermeño Infante decidió darle la espalda a las medidas para restringir la movilidad ciudadana.



Tan solo ayer Torreón registró 31 casos y alcanza la cifra de 326, contra 313 de la ciudad donde fue el epicentro de la pandemia.



Entre los últimos casos de contagio que más lastiman está el de una niña de 5 meses.



Coahuila cerró ayer con un total de mil 199 casos, con 75 muertes.



Ayer fue uno de los “picos” en cuanto a contagios; se registraron 75 positivos en la entidad.







Caravana ‘fifí’



Haya sido, como haya sido, pero la convocatoria para la caravana de este sábado para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje el cargo cuanto antes, tuvo buena respuesta en Coahuila, principalmente en Saltillo y Torreón, donde la fila de vehículos, la mayoría de modelo reciente, ocuparon varias cuadras.



La organización de la protesta estuvo a cargo del Frente Nacional Anti AMLO y los responsables dejaron en claro que no solo van en contra de López Obrador, sino de cualquier manifestación política alejada de los intereses de las clases alta y media alta, como el comunismo, y regresaron a la escena del debate político nacional la pugna ente derechas e izquierdas.



Por lo pronto, en el caso de Saltillo, el ruido de cláxones, a manera de protesta en contra del Gobierno federal, se escuchó incluso entrada la noche.







Regresaron los panistas



La caravana vehicular en Saltillo fue oxígeno para políticos del Partido Acción Nacional que por una u otra razón se fueron replegando. Es el caso de Esther Quintana Salinas, quien como integrante del albiazul ha andado en todo: fue diputada federal, regidora, dirigente estatal, consejera política, candidata a la Alcaldía y al Senado.



El retorno de perfiles de Acción Nacional a la escena pública no es asunto menor, pues si hay un municipio en Coahuila en donde el albiazul esté en la luna, algo así como en el tercero o cuarto sitio de las preferencias ciudadanas, es precisamente en la capital del sarape y el pan de pulque.



Por lo pronto, doña Esther aseguró en redes sociales que se sumó a la manifestación anti AMLO, en su condición de ciudadana.







Los Vigilantes



Cada vez es más común ver trabajando en territorio a los Vigilantes de la Salud, un grupo de servidores públicos del Gobierno municipal de Saltillo que se sumó al trabajo de inspectores de Desarrollo Urbano, Transporte, Protección Civil y a la Guardia Nacional que participan en las medidas de vigilancia para cuidar que comerciantes y transportistas cumplan los lineamientos preventivos establecidos en el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.



El alcalde Manolo Jiménez coordinó a sus directores para conformar este grupo de 200 servidores públicos para esta tarea fundamental, en donde se aplicó para la logística de la misma, el director de Servicios Administrativos, Alejandro Luna.







Birria para el frío



Una birria y buena plática fue lo que tuvieron la mañana de este sábado el senador Armando Guadiana Tijerina y el superdelegado Reyes Flores Hurtado. Al parecer el clima fresco en la capital del sarape y el pan de pulque los convenció de visitar a La Güera, por la antigua carretera a Arteaga y aprovecharon para ponerse al día.



Guadiana, quien al parecer anda más frío que los 15 grados de este sábado, convocó al almuerzo y en una de esas hasta se hizo cargo de la cuenta.



Según los malpensados, el representante del Gobierno federal en Coahuila es la única ventana abierta que el legislador federal tiene en la “cuatroté”, de ahí el interés para mantener viva la relación y la veladora encendida. Lo que son las cosas, no hace mucho que Flores Hurtado llegó al cargo precisamente por recomendación de Guadiana.