14 Agosto 2020 03:10:00

Investigación

Más lodo al cieno de Morena en Coahuila en la compra del edificio del partido en Saltillo; el investigador, copia en mano de la escritura se topó; Sergio Luis Cepeda y Minerva Valdés recurrieron a un juez para apropiarse de la casa de Hidalgo 559.



El antecedente registral lo asienta en febrero de 1995, un juez civil quien dio fallo a favor de Checo y Mine, por rebeldía de las vendedoras Paula y Josefa Fuentes con un supuesto contrato de compra-venta.



En la Capital del Sarape se conoce la fama de Valdez Cepeda, que suman infinidad de propiedades que coincidentemente estaban deshabitadas, tomaban en posesión luego aparecían a su nombre o simples “chicanadas”.



Por si les quedaba duda, “Se echaron un costal, o varios, de Plata al seno”.. el Sherlock.



Qué necesidad



La diputada federal, Melba Farías, reprochó duramente la acción del Gobernador Miguel Ángel Riquelme de hacer un evento para “Entrega de constancias dados de Alta de Covid-19”.



Diría que son actos desesperados y lo calificó de “vergüenza lucrar con la salud con fines políticos, pésimo y de mal gusto”, pero es en los tres niveles de gobierno.



Un tanto incongruente la acción, expedir constancias en público si hay reserva en los nombres.



Lo más grave resulta y ninguna autoridad hace nada, que de la restricción pasaron a la negación de exámenes Covid, a menos que vayas muriéndote y a las pruebas.



Contradicciones



Esos funcionarios de Morena que no se ponen de acuerdo, mientras Marcel Ebrard, de Relaciones Exteriores anunciaba con júbilo la llegada de la vacuna a México, el subsecretario López-Gatell tendría dudas si servía o si llegaba pronto.



Mira que ahora comen de la mano de aquel que sexenios pasados tacharon de todo, Carlos Slim, el patrocinador de la vacuna con el laboratorio AstraZeneca.



Ni amigo de Ancira



Otra historia Lozoya-Ancira-Odebrecht es la que se cuenta, diría el ex presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que negó ser amigo de Alonso Ancira y que la venta de Agronitrogenados fue por la relación de Lozoya – Salinas.



Una versión que según el periodista Carlos Loret dio al hablar con Peña, quien se presentará a declarar si lo citan y soltará la sopa, ojalá y así sea.



Los de Odebrecht eran amigos de Lozoya, quien se los presentó, los moches de la Reforma Energética era asunto de los Secretarios de Hacienda y Gobernación.



AMLO no viene



Nadie lo invitó, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en una conferencia dijo visitaría los estados afectados por el huracán Hanna, entre ellos Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ayer dijo que no viene.



Su gira de la próxima semana será Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, aunque sí estará en la reunión de Conago en San Luis Potosí.



Reconstrucción



Hasta que por fin una administración se interesó por rehabilitar el viejo y descuidado bulevar Porfirio Díaz de la colonia La Sierrita, reconstrucción del camellón, banqueta y luz led.



Sería el alcalde Florencio Siller Linaje quien diera el arranque de los trabajos y los vecinos contentos, porque el abandono es desde que lo construyeron, por cierto en la primera administración panista y nunca más hubo atención.



Sorpresa



La duda que agobiaba a los profes era si esta quincena les pagarían completito el ahorro, con eso de que están en quiebra y los dirigentes sindicales no dicen nada.