31 Diciembre 2019 03:10:00

Investigan corrupción en becas Bienestar…

Parece que arderá troya, con eso de la corrupción que están detectando en las becas Bienestar, tanto para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes de nivel preparatoria...



Es la diputada federal del PT adoptada por Morena, Melba Farías, quien le puso el cascabel al gato, y anda buscando audiencia con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador...



El objetivo es que “El pPeje” se dé cuenta del desgarriate que traen en Coahuila y que se están transeando a mucha gente...



La diputada está indignada, además de la robadera, está molesta porque se comenta que es López Obrador el que no cumple, cuando todo indica que ese dinero se está quedando en algunas santas manos...



Y es que llevan por lo menos 150 personas, que se han ido a quejar porque las inscribieron, les entregaron un folio y les dieron su tarjeta para que cobraran, el caso es que han pasado ya varios meses y nada que les depositan un solo peso...



Parece que empezaron a preguntar y hay algo turbio con la gente que maneja esos programas en el Estado y en otras entidades...



En Coahuila, las voces involucran a la coordinadora regional Claudia Garza del Toro y a su amigo, muy amigo, demasiado amigo, el diputado federal Francisco Javier Borrego, vaya usted a saber si sea cierto...



Dicen que son ellos los que han sido ya reportados ante algunos diputados federales de Morena, quienes le han reiterado a doña Melba Farías, que la apoyan y que entre todos van a llegar hasta “El Peje” para informarle de toda la corrupción que rodea los programas sociales...



Pues a ver si ya se hace algo de una vez por todas, porque sea quien sea el responsable, no es justo que manosee las becas para personas vulnerables, quienes han sido engañadas con un depósito en efectivo que nunca ha llegado...



Pero lo peor del caso es que no es la primera queja que se presenta en contra de Claudia Garza del Toro y de su amigo, muy amigo, bastante amigo Javier Borrego...



Casi todas las quejas tienen que ver con corrupción y comportamientos prepotentes, pero no hemos visto que inicien investigaciones en su contra, para limpiar su imagen o confirmar las acusaciones...



Van para abajo



La misma gente de Morena a nivel nacional, refieren que el partido va en caída libre y que ya han perdido como 20 puntos en las últimas elecciones...



Culpan a los actuales dirigentes nacionales de que han deshecho al partido en menos de un año y que con eso no pueden pensar siquiera en que van a continuar en la Presidencia de la República...



A como van será debut y despedida de Morena en la Silla Presidencial...



Se va el 2019



Hoy es el último día del año y también estamos a unas cuantas horas de cerrar la década...



Cerramos una década donde iniciamos y concluimos un sexenio de gobierno priísta, pero también hace un año iniciamos otro de izquierda a cargo de Morena, un partido relativamen te nuevo de nombre, porque muchas caras de sus dirigentes ya las conocíamos en otros partidos, incluso en el PRI...



Dos veces nos emocionaron con resolver necesidades y mejorar el México en el que vivimos...



En la primera, del 2012 al 2018, las ilusiones se esfumaron casi en el primer año de gestión, vimos la realidad de la corrupción que nos había prometido eliminar Enrique Peña Nieto...



El año pasado, llegó la esperanza de México, ganó el grito desesperado de los mexicanos y volvimos a desilusionarnos con AMLO...



Pero hay alza a la gasolina, y a todos los precios y vemos un Presidente inseguro, rodeado de ex priístas y ex panistas, y cometiendo más desaciertos que buenas decisiones, con una economía que nada más no nos permite ver la luz.



Dios quiera y el barco se enderece, porque todos vamos a bordo...