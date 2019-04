14 Abril 2019 03:10:00

INVESTIGARAN LA TRANSA DEL CARBÓN, van tras las empresas “fantasma” o “coyotes” en la Región Carbonífera y así poder bajarle un poco a la intensidad de la disputa por los contratos, según diría el delegado Reyes Flores.



SIGUEN LENTOS ESOS DE LA “4T”, hasta que se les armó la bronca por la falta de pedidos los sueltan, después se inconforman con la asignación y entonces los del Gobierno Federal reaccionan y dicen que “van a investigar”.



EN COAHUILA, ENTRE HOMBRES DE “negocios”, políticos y carboneros, se sabe quién es quién, como en la CFE se tiene conocimiento de quiénes eran los consentidos, tan fácil como hacer conexión con la SHCP..



REYES DICE QUE REVISARÁN LAS empresas para ver el número de empleados, lo que producen, lo que tienen en patio, las concesiones y de ahí se desenreda la madeja.



RECLAMAN CONTRATOS DE CARBÓN PORQUE afectan a 10 mil trabajadores y no sé qué tantas familias, pero no coincide con la realidad, dijo el representante de AMLO, ayer que anduvo en Piedras Negras.



ORDENARÁN TODO PERO BIEN “CARBÓN”, es la advertencia, creerles o no es cuestión de cada quien.



UNA CASA MÁS DE GESTORÍA abrió el senador Armado Santana Guadiana Tijerina en Piedras Negras, quién sabe para qué quiera tantas, pero es parte de su visión legislativa.



ACOMPAÑADO DE REYES FLORES, PARA que no digan que andan distanciados, y de Claudio Brees, alcalde de Piedras Negras, inauguró la casa, recorrió la Clínica del ISSSTE, al que dicen le hace falta presupuesto.



POR AHORA, GUADIANA ES EL senador de Coahuila por Morena al que cada fin se semana se le ve recorriendo el Estado con cualquier pretexto o motivo.



PERO ADEMÁS, LO CUENTAN ALGUNAS líderes de colonia, que se reporta con “cariñitos” para ellas con frecuencia, total, el día de las votaciones nadie se da cuenta por quién se tacha la boleta.



SALE EL PRIMERO ¿O EL tercero? Quién sabe, el caso es que Alvarito Moreira llegó a una de las colonias de Saltillo, Nuevo Teresitas, con un camión de juguetes que repartió en la brigada que se realizaba en el sector.



PREFESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO o precampaña, secreto a voces es el interés de conseguir una curul en el Congreso del Estado, es que le hizo a la beneficencia.



AMPARADO CON LA ASOCIACIÓN AYUDANDO y Mejorando la Vida (AMV por su siglas) resulta tan obvio, el hermano del ex gobernador empezó a dar el apapacho a los colonos sin arroparse en el PRI, por ahora.



LE OYERON DECIR QUE NO see necesita un proceso electoral para dar respuesta a la demanda de los saltillenses, total el Secretario de Organización del PRI se pone la cachucha que mejor le convenga.



LA TENTACIÓN COMO LA MEJOR arma de Teksid, quien depositó las utilidades a sus trabajadores, que ni tardos ni perezosos empezaron a disfrutar del aliviane que anualmente por derecho les corresponde.



Y NAPO, AHÍ TE QUEDAS, vengan los 20 mil pesos de utilidades y la oferta de un bono más y los obreros de Teksid reiniciaron sus labores en la planta, excepto algunos inconformes que siguen pugnando por los 40 mil pesos ofrecidos.



UN PARO A MEDIAS POR los obreros identificados con el Sindicato Minero que a través de representantes del Nacional ofrecen información, avances y etapas de luchas en las que pueden continuar hasta conseguir respeto a la ley de los patrones.



LOS OBREROS HAN DICHO QUE no, que primero están sus familias, a las que tienen que llevarle el sustento cada semana, antes que arriesgarse a perder su empleo y no hay quién los saque del apuro.



EL LÍDER SINDICAL, ESAÚ HERRERA, pidió que no hicieran uso del dinero depositado y mantuvieran el paro laboral, pero muchos no hicieron caso y a gastar la lana que ya debían.