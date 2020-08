15 Agosto 2020 03:10:00

Invita funcionario a todos a la plaza…

Todavía ven la tempestad y no se hincan, dijera mi abuela, y es que el encargado de la Secretaría Técnica de Monclova, Erick Zapata, lanza un llamado a la comunidad para que se vaya a conocer la Plaza Principal remodelada, que dicho sea de paso es una muy buena obra para el municipio...



Obviamente le llovieron críticas, porque se supone que de la misma Presidencia Municipal sale la recomendación de la sana distancia, de no saturar los espacios y demás acciones que debemos llevar a cabo para evitar contagios del Covid-19



Así es que lanzar una invitación en redes sociales para que acudan a la plaza, sí es un acto de irresponsabilidad de un funcionario municipal...



Pero además de irresponsable, Erick Zapata demostró su nula tolerancia a la critica, porque ofendió e insulto a los ciudadanos que le pedían prudencia ante la contingencia sanitaria, y hasta palabras impublicables les dedicó…



¿Y con esa boquita quiere ser alcalde?, qué barbridad, mejor calladito para que no le llueva, porque por un lado las autoridades municipales insisten en quedarse en casa y salir a lo más indispensable y Erick Zapata lanzando un llamado masivo para que visiten la Plaza Principal…



No me ayudes compadre, se escuchó desde la Presidencia Municipal…



Depuración en el PAN, ¿sólo contrarios a Chuy de León?...



Si hay panistas buenos, leales, que han luchado desde la fundación del partido en Frontera, es Enrique Hernández Sarabia, quien ayer puso en evidencia a la dirigencia municipal y estatal del Partido Acción Nacional…..



Y es que dio a conocer que de buenas a primeras le avisaron que ya no era miembro activo de Acción Nacional, que porque hubo un proceso de depuración y ¡oh sorpresa! le tocó la voladora,…



No hay que perder de vista que Hernández Saaba fue uno de los críticos más severos de la forma en que Jesús de León Tello dirige el PAN en Coahuila…



Cuestionó la honestidad de los dirigentes en Coahuila desde el momento en que al ex dirigente estatal Bernardo González le otorgaron el puesto como magistrado y a Chuy de León una notaría…



Los mismos panistas de Frontera y Monclova reconocieron su trayectoria y cuestionaron el famoso proceso de depuración que a nadie avisaron y que a todos está tomando por sorpresa…



Malamente el PAN anda de visceral tomando represalias con quienes los critican, porque es algo electoral y el que sigue también, no debería poner en riesgo la participación en las urnas…



Sin control los precios en Ocampo..



Es increíble que a las autoridades de Ocampo que encabeza la alcaldesa Laura Mara Silva, les interese un reverendo cacahuate la economía de las humildes familias...



Llueven quejas de que los comercios locales venden a precio de oro, hasta los productos de la canasta básica, confiados en que Profeco ya ni existe en ésta zona...



Pero si Profeco no mete orden, las autoridades locales algo tienen qué hacer contra la voracidad de los comerciantes y obligarlos a respetar los precios...