30 Abril 2020 04:08:00

‘Ira’ Eréndira

Hay una funcionaria del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que me recuerda a Carmelita Salinas. Se llama Irma Eréndira Sandoval y también hace reír, pero no porque cuente chistes o suelte albures, sino porque todo el tiempo está tratando de demostrar que es fiel creyente del evangelio de la 4T. Por eso en lugar de Irma digo que es “Ira” Eréndira, pues cada vez que habla o escribe en redes sociales, da la impresión de que está echando espuma por la boca. Tiene este modito tan chocante de los lopezobradoristas, en el que se mezcla la soberbia con la ignorancia y, tristemente, se le adereza con poder público.



“Ira” Eréndira, por ejemplo, sigue sin entender que su labor como secretaria de la Función Pública es para tooodos los mexicanos, no solamente para los que votan por Morena. A veces pienso que su pobre marido debe sufrir mucho a su lado, siendo todos los días sometido y regañado y obligado a lavar trastes, baños y pisos. Pero luego me acuerdo que es el insoportable de John Ackerman y, pues, se me pasa. ¡Que se joda!







Porfa, Porfis



Dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y Porfirio Muñoz Ledo tiene 86 años, así que ya no es ningún niño, ¡pero vaya qué dice la verdad!



Para el Presidente y para Morena, el diputado se ha convertido en ese tío que hay en todas las familias: el que ya no tiene filtros, dice lo que piensa, suelta verdades a todo el mundo y le vale gorro que le reclamen.



Claro que la diferencia es que Porfirio es uno de los políticos mejor preparados y más cultos de México, en cambio mi tío Jorge es una pobre bestia que solo incomoda a los demás.



Resulta que Muñoz Ledo se ha convertido en el principal opositor de AMLO, no porque esté en su contra, sino porque no es agachón como el resto de los morenistas. Porfirio es el único que se atreve a decir cuando el Presidente está haciendo una tontería. Bueno, no todas porque no acabaría nunca. Pero sí, por ejemplo, en estos momentos en que la Presidencia está pidiéndole a los diputados que aprueben una reforma para que López Obrador tenga súper poderes para gastarse el dinero de todos los mexicanos.



Mientras los funcionarios y los legisladores le besan los pies al Presidente aunque les salgan fuegos en los labios, Muñoz Ledo ha decidido decir lo que piensa, porque, claro, es de los pocos que piensa en el grupo parlamentario de Morena.



Lo más triste de todo es que tenga que ser un morenista el que dé la cara y alce la voz, porque nadie más, empezando por el PRI y por el PAN, tienen los tamaños para hacerlo así de claro y de inteligente.





Y ahora, una adivinanza



A ver qué es aquello que:



-Los jóvenes lo usan todo el tiempo.

-Si juegas demasiado con eso te puedes quedar ciego.

-A las mujeres les encanta.

-Mientras más se usa, más grande se hace.

-Una vez que lo disfrutas, es imposible dejarlo.

-Todo el mundo lo usa, pero pocos saben realmente moverlo.

-Hay quien lo usa para cosas realmente asquerosas.

-Es tu mejor compañía en la soledad.

-No es bueno que te descubran usándolo cuando deberías estar trabajando.

-Usarlo de manera inadecuada puede convertirse en un delito.

-Si no tienes cuidado, te puede contagiar de un virus.



¿Qué es? El internet.



¡Nos vemos el domingo!