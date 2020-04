16 Abril 2020 03:10:00

Irresponsabilidad ciudadana

Buen día … No hay explicación de por qué en Monclova hay gente obsesionada con hacer caso omiso a información, orientación y órdenes de las autoridades locales, una enorme irresponsabilidad en un escenario complicado por los demonios de la pandemia que hace justamente un mes tejieron su nido en el Hospital General de Zona 7 del IMSS.



Oiga usted; en las colonias amas de casa se ponen a conversar con la vecina y con niños en brazos, y otros chiquillos a un lado, de tal forma que se hace el montoncito de ocho personas y sin cubreboca, sin llegarles al cerebro que luego surgen las consecuencias y a partir de ahí nada sería igual, porque la vida les cambiaría para siempre.



También hay trabajadores de AHMSA que se quejan de que a algunos de sus compañeros también les vale, ya que han sido vistos ingresando a la factoría sin cubreboca, y tercos en saludar de mano y conversar durante el trayecto al departamento, el riesgo es que el virus lo llevarían a sus casas y entonces lo lamentarán.



Responsabilidad llevan también los vigilantes porque no les impiden el ingreso a la factoría y no turnan el caso ante la superioridad, además hay videocámaras, y si a alguien le impiden el acceso pues simple y sencillamente perderán el premio por asistencia y luego van a estar quejándose de la situación.



Por otro lado, la mesa directiva del grupo Verde-Molino Steckel de la Sección 147 se puso las pilas y a cada integrante de la agrupación le entregaron una botella con gel antibacterial y cubre bocas, de tal forma que están contribuyendo ante la comunidad, y si cada sector hiciera lo mismo y cada quien asumiera la responsabilidad, otro escenario tendríamos, pero hay gente que no cambia ni volviéndolos a amasar.



Dicen que en ese evento estuvo contribuyendo para ese objetivo en el grupo, el famoso Pito Alvarado; el presidente de la mesa directiva Alexis Betancourt y el tesorero Roberto Flores, así que lo menos que podemos hacer es respetar las reglas de las autoridades locales porque si todos cooperamos, entonces más pronto vamos a salir de esta contingencia, caso contrario se prolongará más y más.



Hay gente que está en la indigencia, hay ancianos que vendían paletas de hielo en las calles con su carrito pero fueron sacados de la circulación desde hace rato, y se la están viendo negrísimas, lo mismo que invidentes, el caso es que los chavos del Sindicato Democrático encabezados por Ismael Leija visitaron ayer varias familias que están en esas precarias condiciones y entregaron víveres conteniendo buenos artículos de la canasta básica.



Hay muchos ancianos que siguen esperando el apoyo económico de la Secretaría del Bienestar desde inicios del año pasado, pero en cambio hay adultos mayores ricachones a quienes les llega muy puntualmente la feria, también hay gran cantidad de inválidos desamparados, es más; si alguien acaba de cumplir 68 años y acude a la oficina de Claudia Trinquetes ni siquiera le van a recibir la solicitud porque no tiene influencias frente a la corrupción.



El coronavirus puede ser derrotado y el matrimonio conformado por el ex sindicalista Juan Flores Martínez y Socorro Silva Zapata, lo enfrentó en una hazaña, aislados en su domicilio tras capítulos imborrables, pero la luz de la salida ya está a la vista pues registran gran mejoría. Flores dice que están agarrados de la mano de Dios y es optimista en que la pesadilla se está extinguiendo.



Juan Flores, ex vocero de la Sección 147 alaba ininterrumpidamente a Dios Todopoderoso y es que ha mejorado enormidades, pero no bajan la guardia, y ahora se pronuncia porque médicos de la Secretaría de Salud o del IMSS los revisen en su domicilio para conocer el avance de su notoria mejoría.



Hasta mañana